Il campione UFC Merab Dvalishvili parlerà al SBC Summit a Lisbona

SBC offrirà al nuovo campione UFC e ambasciatore ufficiale del marchio Aviator, Merab Dvalishvili, una piattaforma adatta ai suoi recenti successi durante l’SBC Summit della prossima settimana a Lisbona, dove parlerà sul Super Stage dell’evento.

Fresco di vittoria, avendo conquistato il titolo dei pesi gallo con una vittoria per decisione unanime all’UFC Noche di Las Vegas contro Sean O’Malley, Dvalishvili parlerà con la pluripremiata giornalista sportiva Laura Woods del suo percorso per diventare uno dei migliori lottatori al mondo e di come sia diventato ambasciatore del marchio Aviator di SPRIBE.

Sarà la sua prima intervista approfondita da quando ha sorpreso tutti ribaltando i pronostici e conquistando il titolo dei pesi gallo, offrendo ai delegati dell’SBC Summit una visione unica del successo del georgiano nel mondo delle MMA.

Merab è uno dei tanti oratori dell’evento che hanno conquistato il mondo. Tra questi ci sono:

Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web

Tony Hawk, leggendario skater e imprenditore

Luis Figo, leggenda del calcio portoghese

Peter Schmeichel, leggenda del calcio danese

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha commentato: “È stato fantastico vedere Merab realizzare il suo destino e conquistare il titolo a Las Vegas questo weekend. E il fatto che lo abbia fatto poco prima di apparire al nostro SBC Summit la prossima settimana è perfetto dal mio punto di vista!

“Non capita spesso di ascoltare qualcuno di persona subito dopo aver raggiunto i vertici della propria professione. Il suo contributo sarà imperdibile. SPRIBE ha scelto un ambasciatore fantastico in Merab e siamo lieti che abbiano reso possibile la sua partecipazione a Lisbona.”

Giorgi Tsutskiridze, CCO di SPRIBE, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di avere Merab Dvalishvili, il nuovo campione UFC dei pesi gallo, come ambasciatore del nostro marchio Aviator. Il suo percorso nel mondo delle MMA riflette gli stessi valori che rappresentiamo: coraggio, innovazione e voglia di vincere. Siamo entusiasti di avere Merab presso lo stand di SPRIBE durante l’SBC Summit, dove, ora da campione, rappresenterà Aviator e offrirà un’intervista esclusiva sul Super Stage. Questa è un’opportunità unica per ascoltare un vero campione.”

PressGiochi