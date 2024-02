Serie A: l’Inter cerca l’ottava perla in fila, l’Atalanta prova a fermarla

La domanda sorge spontanea: chi riuscirà a fermare l’Inter? La formazione nerazzurra è reduce da sette vittorie consecutive in campionato, 10 se consideriamo tutte le competizioni, e, al momento, non sembra conoscere ostacoli. Domani sera, nel recupero della 21a giornata di Serie A, ci prova l’Atalanta a bloccare la marcia di Lautaro e compagni. Impresa quasi titanica perché, per gli esperti Sisal, l’Inter è favorita a 1,62 rispetto al 5,50 della Dea mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Numeri inequivocabili visto anche la storia recente della sfida: l’Atalanta non batte l’Inter da quasi otto anni e non espugna il Meazza nerazzurro da dieci. Molto più Over, a 1,65, che Under, a 2,10. I ragazzi di Inzaghi, in Serie A, hanno sempre aperto le marcature se si eccettua la sfida con la Juventus: normale che l’Inter che segna il primo gol del match sia data a 1,50. Un Ribaltone, a 6,75, potrebbe starci in mezzo a tante reti al pari di un’autorete, offerta a 9,00, visto che ne sono state realizzate due negli ultimi quattro incroci. Protagonisti della sfida? Scontato dire Lautaro Martinez, 22 gol in campionato: il capitano e leader dell’Inter è in un momento di forma strepitoso. Se a questo aggiungiamo le 5 reti realizzate in carriera all’Atalanta il gioco è presto fatto: una doppietta del Toro si gioca a 6,25. Senza Marcus Thuram, sarà ancora Marko Arnautovic ad affiancare Lautaro: un’altra rete del bomber austriaco è data a 2,75. L’Atalanta si affida a Charles De Ketelaere, rete o assist a 3,50, e a Gianluca Scamacca, a segno a 4,00, ma in gol solo una volta da dicembre a oggi.

L’altro recupero di giornata mette di fronte due squadre in un momento delicatissimo, Sassuolo e Napoli. Gli emiliani hanno esonerato Dionisi e sono in piena lotta retrocessione, i Campioni d’Italia sono noni a ben 11 punti dalla zona Champions League. Gli esperti Sisal vedono il Napoli favoritissimo a 1,80 contro il 4,25 del Sassuolo con il pareggio offerto a 3,90. Neroverdi che hanno nei campani una vera e propria bestia nera: due soli successi in 21 incroci in campionato. La formazione di Calzona ha chiuso la porta negli ultimi tre incroci contro Berardi e compagni: il Sassuolo che non segna è dato a 2,80. Un gol da fuori area, a 3,00, così come uno dalla panchina, a 2,25, sono nelle corde del match. Victor Osimhen, con 6 reti, è il marcatore all-time della sfida: il settimo sigillo si gioca a 2,00. Prova a sbloccarsi Giacomo Raspadori, a segno a 2,75. Il Sassuolo si affida ai suoi uomini simbolo: Domenico Berardi e Andrea Pinamonti entrambi offerti a 3,50.

PressGiochi