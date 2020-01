Schio approva limiti orari al gioco. Il sindaco Orsi: “Un regolamento restrittivo per far fronte alla ludopatia”

E’ stata firmata dal sindaco di Schio Valter Orsi, l’ordinanza che definisce gli orari di interruzione del gioco nella sale autorizzate e l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali: dalle 7 alle 10, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 7 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro. In caso di gravità o recidiva, cioè dopo 2 violazioni in un anno, sarà possibile imporre la sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni.

L’Ulss 7 “Pedemontana” in data 22.11.2019 ha pubblicato la “Relazione sul gioco d’azzardo nel nostro territorio” – evidenzia il comune – evidenziando come si sia assistito ad un incremento esponenziale delle offerte nel settore gioco-scommesse, il quale, unitamente al basso costo delle giocate, ha determinato lo sviluppo del gioco d’azzardo patologico. La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero dei giocatori problematici.

Attualmente l’Ulss 7 Pedemontana sta assistendo ben 149 persone per gambling (gioco d’azzardo) patologico, mentre a 10 familiari è stata effettuata una prestazione di counselling sul tema.

I dati sociosanitari sono infatti sempre più allarmanti: i cittadini veneti hanno speso nel 2017 ben 6 miliardi e 106 milioni di euro in giochi e scommesse, una cifra in aumento di ben 276 milioni rispetto al 2015. Solo a Schio la somma giocata nell’anno 2018 è stata pari a oltre 32 milioni di euro.

“Questo è l’obiettivo che l’Amministrazione comunale con l’Assemblea dei Sindaci della Ulss 7 Pedemontana intendono portare avanti con forza per arginare il fenomeno sempre più dilagante, – afferma il Sindaco Valter Orsi – “regolamentare in modo restrittivo gli orari di apertura delle sale e aree giochi del territorio, soprattutto nelle ore notturne. Tutto ciò nel rispetto delle fasce orarie di limitazione definite dalla Deliberazione della Regione Veneto n. 120/CR del 5 novembre 2019 che non impedisce ai comuni di aggiungere altre fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale. Nota importante è che tale ordinanza adottata dai sindaci di entrambi i distretti dell’Ulss7 Pedemontana sancisce in modo univoco gli orari di chiusura su tutto il territorio e servirà quindi anche ad evitare la migrazione da gioco da un comune all’altro, problema che si era verificato negli anni scorsi ove non tutte le amministrazioni avevano adottato un provvedimento di limitazione di orario”.

PressGiochi