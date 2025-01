Sanremo 2025 – Carlo Conti sfida Amadeus per la prima serata mentre Giorgia, Olly e Achille Lauro “vedono” il podio su Sisal.it

Sanremo 2025 sta per iniziare e la curiosità è già alle stelle! Secondo gli esperti Sisal la possibilità che la prima serata del Festival superi il 61% di share è data a 1,57. Sicuramente alta per inaugurare l’era di Carlo Conti, ma non abbastanza per battere i numeri di Amadeus. Ci saranno sorprese? Lo scopriremo.

Chi, invece, potrebbe posizionarsi tra i primi tre in finale? Tra i favoriti, sicuramente Giorgia con la sua “La cura per me” offerta a 1,40 e Olly che, pronto far sentire al pubblico una “Balorda Nostalgia”, la segue con quota 1,85. Buone probabilità di entrare nella top 3 anche per Achille Lauro, a 2,50, e per Irama, dato a 3,00.

PressGiochi