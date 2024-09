Rosato (Azione): “Regolamentazione del settore del gioco venga realizzata il prima possibile”

“Ho riscontrato che c’è attesa, soddisfazione per i passi fatti finora ma sembra che questo settore sia fuori dall’interesse generale e questo rende difficile renderlo più competitivo. Io penso che dobbiamo fare le scelte giuste per mettere in campo tutte le azioni necessarie per raggiungere un risultato finale positivo. Quindi dove sta il tema? Bisogna che si realizzi una regolamentazione nazionale e non comunale o regionale. Spero che il governo sia coerente ma il tutto deve essere regolamentato con chiarezza, tanto prima poi credo che arriverà una regolamentazione europea. Qui, c’è un indotto importante che va tutelato, incluso quello tecnologico, che potrebbe aumentare l’export della tecnologia del Paese. Serve un sostegno reale dal Sistema Paese, rimuovendo il concetto di ostacolo politico e va usata coerenza. Per concludere, mi aspetto che la regolamentazione arrivi e lo faccia presto”.

Lo ha dichiarato l’on. Ettore Rosato di Azione partecipando al Forum Acadi 2023.

