Rodano (Playtech): “AI, strumento prezioso per il gioco responsabile”

“Dobbiamo capire perché il legislatore italiano ha deciso di inserire l’intelligenza artificiale nella delega fiscale. Come usarla nel gioco responsabile? Gli strumenti di gioco per impostare tutele e interventi di aiuto al giocatore possono essere migliorati grazie all’AI. Se l’AI viene istruita in maniera corretta può essere usata per predire come e quando un giocatore sta adottando comportamenti rischiosi. Ma su come dovremmo intervenire e’ ancora da definire e attualmente ci sono vari filoni tra gli Stati. C’è ancora tanto da fare e studiare. In Playtech abbiamo messo a disposizione i nostri dati per realizzare uno studio. Il futuro dell’AI è promettente, può crescere ed imparare a migliorarsi.

Abbiamo appena iniziato e siamo entusiasti di vedere come evolverà l’uso di queste tecnologie per migliorare l’offerta di gioco”.

Lo ha dichiarato Francesco Rodano di Playtech partecipando alla conferenza EASG e parlando di uso dell’ artificial intelligence nel gioco responsabile.

“Siamo convinti che ci sia la necessità di ricerche accademiche indipendenti. Vorrei però capire qual é l’ostacolo principale a questo e alla possibile collaborazione con le aziende del settore. Le aziende dovrebbero essere più attive su questo fronte, invece dedicano investimenti al tema solo se richiesto dal legislatore, dovrebbero comprendere che si tratta di investimenti utili”.

PressGiochi