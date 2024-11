Rimini, presentato il nuovo Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Il Comune di Rimini, in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna e diverse realtà del terzo settore, ha avviato un Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico che durerà fino a novembre 2025. Con un finanziamento di oltre 110.000 euro, il progetto affronta questa problematica attraverso un approccio integrato che combina prevenzione, sensibilizzazione e supporto terapeutico.

Tra le iniziative principali, Casa Ludica – A-Good game space rappresenta uno spazio educativo in via Bramante 10, pensato per adolescenti. Qui il gioco e il videogioco diventano strumenti di consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo. Sono previste attività come laboratori scolastici, visite guidate e incontri dedicati anche al tema delle dipendenze digitali grazie allo sportello Gaming-Rel-Azioni Digitali.

Il programma prevede inoltre il potenziamento dello sportello Fuori Gioco, con un aumento delle ore dedicate alla consulenza legale e psicologica gratuita e una maggiore capillarità territoriale per raggiungere le fasce più fragili. Nelle scuole, laboratori e incontri coinvolgeranno studenti, famiglie e centri giovanili per promuovere la conoscenza dei rischi del gioco d’azzardo e intercettare precocemente comportamenti problematici.

La formazione degli operatori è un altro elemento centrale, con incontri mirati per educatori, figure socio-sanitarie e volontari, volti a migliorare le competenze nel riconoscere e affrontare casi di dipendenza comportamentale. Parallelamente, sarà rafforzata la rete di supporto terapeutico con uno specialista dedicato al coordinamento delle attività cliniche e formative. Sono previsti trattamenti individuali e percorsi di gruppo per persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e per i loro familiari.

Il piano, realizzato con il contributo della Cooperativa Sociale Comunità Papa Giovanni XXIII come capofila e di partner come Associazione Alcantara, Cooperativa Sociale Il Millepiedi e Cento Fiori Cooperativa Sociale, rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più consapevole e responsabile. L’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda ha sottolineato l’importanza di intervenire soprattutto tra le nuove generazioni, particolarmente esposte ai rischi dell’azzardo in ambito digitale.

PressGiochi