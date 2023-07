Regno Unito. L’ASA vieta i tweet pubblicitari di Ladbrokes diretti agli U-18

L’Advertising Standards Authority inglese ha vietato due pubblicità gestite dall’azienda di scommesse sportive Ladbrokes rivolta agli under 18 con la presenza di noti manager della Premier League tra cui Frank Lampard e Eddie Howe.

A renderlo noto è il Guardian che fa sapere che l’Advertising Standards Authority (ASA) ha avviato un’indagine sui due tweet pubblicati a gennaio e febbraio di quest’anno, che avrebbero un “forte richiamo” verso i giovani sotto i 18 anni. “Un tweet mostrava due immagini di Howe, l’allenatore del Newcastle FC, che confrontava la scalata del club nelle classifiche generali nelle ultime due stagioni, con lo slogan “La masterclass di un anno di Eddie Howe”, mentre il secondo tweet correva con il titolo ” Il prossimo allenatore di Ladbrokes a lasciare le quote” con i nomi e le immagini di quattro allenatori tra cui Lampard, che è stato più recentemente allenatore ad interim al Chelsea FC, così come David Moyes, Brendan Rodgers e Gary O’Neil.

Ladbrokes ha affermato che il primo tweet doveva essere un “contenuto editoriale” senza offerte, collegamenti Web o incoraggiamenti a scommettere, spiegando che la maggior parte della carriera di Howe è stata spesa a gestire club di serie inferiori, il che significa che era improbabile che si rivolgesse ai giovani. Howe ha trascorso gran parte della sua recente carriera manageriale alla guida dei club della Premier League Bournemouth e Newcastle. La società di scommesse ha ammesso che il secondo tweet, che conteneva i prezzi di mercato per scommettere sul prossimo manager della Premier League aveva “inavvertitamente” utilizzato immagini dei manager, riconoscendo di essere contro la procedura standard per i contenuti commerciali.

L’anno scorso, l’ASA ha introdotto nuovi regolamenti che vietano alle società di gioco d’azzardo di utilizzare annunci che presentano calciatori di alto livello e altre personalità dello sport, nonché reality TV e star dei social media, al fine di proteggere i minori di 18 anni e altri gruppi vulnerabili. L’ASA ha affermato che i manager dei club della Premier League sono stati considerati “ad alto rischio” per l’uso nelle pubblicità a causa del gran numero di under 18 che giocavano o seguivano il calcio e che lo sport aveva un profilo mediatico “eccezionalmente alto”. “I manager della Premier League sarebbero ben noti a coloro che seguivano il calcio, e in particolare ai fan dei club che gestivano, compresi i minori”, ha affermato l’ASA. “È probabile che tutti e cinque i manager attirino molto gli under 18”.

L’ASA ha affermato che gli annunci di Ladbrokes erano irresponsabili e violavano le regole di marketing del Regno Unito. “Gli annunci non devono apparire più nella loro forma attuale”, ha affermato l’ASA. “Abbiamo detto a Ladbrokes di non includere nella loro pubblicità persone o personaggi che hanno un forte richiamo per i minori di 18 anni”.

PressGiochi