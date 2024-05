Spagna, regolatore e comunità autonome collaborano per ottimizzare le attività di gioco

Il 16 maggio 2024, sotto la presidenza di Mikel Arana Etxezarreta, Direttore Generale della Regolamentazione del Gioco spagnolo, si è riunita la Commissione Settoriale del Consiglio per la Politica del Gioco. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per l’organo generale di lavoro e di supporto del Gaming Policy Council, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la regolamentazione del gioco d’azzardo in Spagna.

Durante la riunione, la Direzione Generale della Regolazione del Gioco d’Azzardo, insieme alle Comunità e alle Città Autonome, ha discusso le modalità per ottimizzare la raccolta e l’integrazione dei dati relativi all’attività di gioco. Questa iniziativa mira a rendere le informazioni più accessibili sia al settore che al pubblico interessato. L’accordo raggiunto su questa integrazione sarà presentato alla Sessione Plenaria del Consiglio per le politiche del gioco per l’approvazione definitiva.

Un altro punto chiave dell’incontro ha riguardato il resoconto dello stato degli accordi elaborati in base all’Accordo del Consiglio per la Politica del Gioco d’Azzardo, stabilito il 14 luglio 2021. Questi accordi sono fondamentali per creare una cooperazione più stretta tra i registri di divieto di accesso ai giochi a livello statale e regionale. La Direzione Generale ha fornito aggiornamenti sul progresso di tali accordi e sui risultati del bando 2023 per contributi in regime di concorrenza competitiva. Questi fondi sono destinati allo sviluppo di attività di ricerca volte alla prevenzione dei disturbi legati al gioco d’azzardo e alla mitigazione dei rischi associati.

È stato inoltre annunciato che a giugno si terrà una nuova Sessione Plenaria del Consiglio per la Politica del Gioco. Durante questa sessione, i rappresentanti delle Comunità e delle Città Autonome saranno invitati a presentare le principali iniziative adottate nei loro rispettivi ambiti territoriali. Questa sarà un’opportunità per condividere best practice, discutere le sfide comuni e rafforzare la collaborazione tra le diverse regioni della Spagna.

La riunione della Commissione Settoriale del 16 maggio rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione più efficace e coordinata del gioco d’azzardo in Spagna. La collaborazione tra la Direzione Generale della Regolazione del Gioco d’Azzardo e le varie entità regionali è essenziale per garantire un ambiente di gioco più sicuro e trasparente. Con l’implementazione delle nuove misure e il continuo dialogo tra le parti coinvolte, il settore del gioco d’azzardo in Spagna può aspettarsi progressi significativi nella gestione dei dati e nella prevenzione dei disturbi legati al gioco.

PressGiochi