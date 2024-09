Regno Unito, il Ministro ai giochi incoraggia Bacta a sostenere il White Paper

Il Ministro del Gioco d’Azzardo del Regno Unito, la Baronessa Twycross, ha fornito un chiaro segnale che l’industria del gioco d’azzardo non dovrà attendere a lungo prima che le proposte di riforma contenute nel White Paper vengano attuate.

Parlando alla Conferenza del Partito Laburista, la Baronessa Twycross ha sottolineato il sostegno trasversale che il White Paper aveva ricevuto prima di essere messo in pausa a causa delle elezioni anticipate. Ha dichiarato: “In opposizione, eravamo ampiamente favorevoli al White Paper sul gioco d’azzardo. Non riteniamo che il gioco d’azzardo sia sbagliato in sé, e riconosciamo che la maggior parte delle persone gioca in modo sicuro, ma crediamo fermamente che sia necessario rafforzare le protezioni per chi è a rischio di dipendenza dal gioco e di gioco d’azzardo dannoso”.

Rispondendo a una domanda dal pubblico, ha aggiunto: “È chiaro che le persone stanno aspettando da tempo che si faccia progresso, e so dai funzionari che alcune misure sono pronte da molto. Sarebbe sbagliato non consultare prima le parti interessate, ma è evidente che non si tratterà di anni di discussioni prima di iniziare a definire la direzione da prendere. Questa è una mia priorità assoluta come nuovo Ministro”.

George McGregor, Direttore Esecutivo delle Relazioni Governative presso l’associazione britannica Bacta, che ha partecipato alla conferenza insieme al Presidente di Bacta, John Bollom, ha espresso soddisfazione per le dichiarazioni del Ministro. McGregor ha dichiarato: “È stata la prima volta che il Ministro ha parlato del tema del gioco d’azzardo. I suoi riferimenti temporali per l’attuazione parlavano di settimane e mesi, e la sensazione era quella di avere un Ministro pragmatico e proporzionato”.

Ha aggiunto: “I contributi di Bacta al White Paper si basavano su prove solide e sono fiducioso che le nostre argomentazioni, incluse le nostre proposte per un gioco più sicuro e la nostra capacità di contribuire all’agenda di crescita del governo, risuoneranno con il Ministro. Non vedo l’ora di approfondire il nostro caso sociale ed economico quando incontreremo la Baronessa Twycross il 3 ottobre”.

