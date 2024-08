Regione Friuli-Venezia Giulia: approvato programma contro il disturbo da gioco d’azzardo

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il Programma Regionale 2023 per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo, un’iniziativa mirata a combattere e prevenire questo problema.

La delibera, presentata dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi (nella foto), prevede un finanziamento di 188.640,42 euro, gestito tramite una convenzione con l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs).

Il programma comprende attività di sensibilizzazione, formazione, ricerca e una campagna di comunicazione regionale. In particolare, sono previsti incontri di informazione rivolti alla cittadinanza, con un focus su genitori e adulti di riferimento, per aumentare la consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo, soprattutto tra i giovani.

Un’altra area di intervento riguarda gli adolescenti, con eventi dedicati alla formazione digitale in contesti extrascolastici per dotarli degli strumenti necessari a riconoscere e resistere alle insidie del gioco d’azzardo online.

Il programma include anche una formazione specifica per gli operatori dei Servizi sanitari, dei Comuni e di altri enti, per garantire che siano adeguatamente preparati sulle migliori pratiche e strumenti innovativi. Inoltre, è prevista la ricerca sui fattori di vulnerabilità e rischio e lo sviluppo di strumenti di Digital Health per affrontare il problema in modo efficace.

Un elemento chiave del programma è la campagna di informazione e comunicazione regionale, che mira a promuovere il Numero Verde Regionale e facilitare l’accesso ai servizi per chi è affetto da questo disturbo. Saranno creati spazi informativi sui principali social network, con particolare attenzione ai giovani under 25.

Le attività saranno coordinate dal Tavolo Tecnico Regionale Gioco d’Azzardo Patologico, che svolge un ruolo centrale nella programmazione e implementazione delle misure di contrasto al gioco d’azzardo nella regione. Il Programma Regionale Disturbo Gioco d’Azzardo 2023 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la dipendenza da gioco d’azzardo in Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di offrire supporto alle persone colpite e di rimuovere le cause sociali e culturali del disturbo, promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi.

