Regal conquista il titolo di Fornitore dell’Anno ai Stonegate Annual Awards

Stonegate Group, la più grande azienda di pub del Regno Unito con oltre 4.500 sedi, ha nominato Regal Gaming Technologies come Fornitore dell’Anno nella categoria “We Have Fun”. Parte del

Stonegate Group, la più grande azienda di pub del Regno Unito con oltre 4.500 sedi, ha nominato Regal Gaming Technologies come Fornitore dell’Anno nella categoria “We Have Fun”.

Parte del gruppo di marchi MERKUR UK, Regal ha superato la concorrenza di numerosi fornitori grazie a ciò che Pauline Bass, Direttrice dell’Esperienza Cliente e Ospiti di Stonegate, ha descritto come una “prestazione straordinaria, spirito innovativo e grande lavoro di squadra insieme ai colleghi di Stonegate.”

Annunciando il premio, Pauline Bass ha dichiarato: “Regal Gaming Technologies ha ottenuto una crescita dell’8% anno su anno, superando il loro concorrente più vicino del 5%. Hanno anche aumentato la quota di mercato dei dispositivi digitali premium del 22%, stabilendo nuove tendenze nel settore.

“Lavorando fianco a fianco, hanno dimostrato quanto siano dedicati a creare soluzioni su misura e a crescere insieme. Questa partnership dinamica e i loro risultati straordinari hanno reso Regal Gaming Technologies la scelta ovvia per questo premio.”

Questa è la seconda volta in tre anni che Regal vince l’Oro ai Stonegate Supplier Awards, come confermato da Matt Bicknell, Direttore Generale delle Operazioni. Ha dichiarato: “Vincere un premio per la seconda volta in tre anni è di per sé un risultato fantastico, tuttavia questo ultimo riconoscimento cattura meglio ciò che rappresenta Regal e di cui sono immensamente orgoglioso.”

“Il premio ‘We Have Fun’ riconosce il nostro continuo investimento nei migliori cabinet, nei migliori contenuti e nella fornitura di informazioni cruciali generate dai nostri sistemi di reportistica completamente connessi. Tuttavia, e soprattutto, riconosce anche la cultura del ‘can do’ di Regal combinata con la capacità di portare un po’ di divertimento nell’ambiente di lavoro. Questo premio è dedicato all’intero team di Regal Gaming Technologies per la sua dedizione, professionalità e impegno a stare fianco a fianco con i nostri clienti e partner commerciali.”

Il programma di investimenti di capitale di Regal per il 2023 comprendeva 24 milioni di sterline per le ultime AWP (Amusement With Prizes), 2 milioni di sterline per nuovi tavoli da biliardo a doppio pagamento e oltre 250.000 sterline per assicurarsi i più recenti jukebox digitali.

PressGiochi