Quartini (M5S): “Sul gioco d’azzardo, legge di Bilancio imbarazzante”

Si discute di legge di Bilancio in XXII Commissione affari sociali della Camera dove l’on. Andrea Quartini ha avuto modo di esprimere il suo parere su una manovra che ha definito ‘imbarazzante’.

Soffermandosi sul tema del gioco d’azzardo, Quartini ha sottolineato che il livello del gettito che le famiglie italiane riversano “in questo settore sta raggiungendo livelli nettamente superiori a quelli degli altri Paesi; in particolare, si stima una spesa di 160 miliardi di euro, ossia più di quello che si investe per la salute, sommando spesa pubblica e privata. A fronte di questi dati, il disegno di legge di bilancio sopprime il Fondo per la lotta al gioco d’azzardo, introduce un ulteriore giorno per l’estrazione del Lotto, riconfigura l’Osservatorio che era stato istituito presso il Ministero della salute e che viene inglobato in un Osservatorio unico sulle dipendenze, che farà capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si questo nuovo Osservatorio faranno parte anche i lobbysti e gli stakeholders del gioco, in pieno conflitto di interessi, avendo peraltro già aggirato la disciplina sulla pubblicità al gioco d’azzardo, presentando i propri spot come « educativi al gioco responsabile e consapevole »”.

Quartini in conclusione ha evidenziato come le sue affermazioni coincidano con le posizioni assunte qualche anno fa dall’attuale Presidente del Consiglio sul gioco d’azzardo, riferendosi alle politiche dell’allora Ministro della salute, Lorenzin.

