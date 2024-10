Punti vendita ricarica: il codice tributo per entrare nell’albo delle rivendite

Il versamento dell’importo annuale, per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, istituito di recente dal decreto legislativo n. 41/2024 (articolo 13), può essere effettuato tramite modello F24 accise, utilizzando il nuovo codice tributo 5505. Lo ha istituito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’iscrizione all’albo, presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, è subordinata al pagamento preventivo di un importo annuale pari a 100 euro. Il mancato pagamento anche di una sola annualità di tale somma comporta la decadenza dall’iscrizione all’albo (articolo 13, comma 2).

Il neoistituito codice 5505, nell’F24 accise, – scrive Fiscooggi.it – trova collocazionenella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo: