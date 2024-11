Proroga Albo PVR. Chiacchio (Agsi): “Necessaria proroga anche per l’entrata in vigore del limite di ricarica di 100 euro”

“Nel rinnovare i ringraziamenti al Direttore ADM Dott. Roberto Alesse per aver prorogato, al 26 Novembre 2024, il termine di iscrizione all’albo PVR ed averne semplificato la procedura, abbiamo chiesto

“Nel rinnovare i ringraziamenti al Direttore ADM Dott. Roberto Alesse per aver prorogato, al 26 Novembre 2024, il termine di iscrizione all’albo PVR ed averne semplificato la procedura, abbiamo chiesto al Direttore Alesse il differimento dell’entrata in vigore del LIMITE RICARICA SETTIMANALE di 100 euro in contanti di ogni singolo conto di GIOCO ONLINE già attivo.

Riteniamo importante tale rinvio – scrive ad ADM Pasquale Chiacchio, Presidente AGSI- Associazione Gestori Scommesse Italia -, per un periodo significativo, per poter consentire a tutti ( ADM, Concessionari, Gestori, Esercenti PVR) il “GIUSTO TEMPO” al fine di Comunicare ai milioni di titolari di conto Gioco Online, tale cambiamento.

Diversamente si rischia una PARALISI TOTALE con migliaia di clienti già contrattualizzati ma non informati che, sentendosi disorientati, affollerebbero i PVR e i Negozi dei GIOCHI LEGALI richiedendo chiarimenti e sollevando dubbi con una possibile fuga verso i mercati paralleli illegali .

Per questo motivo abbiamo chiesto un periodo transitorio ed una adeguata informazione istituzionale da parte di ADM e da parte dei Concessionari , per accompagnare i consumatori verso l’applicazione delle nuove regole .

Con il confronto costruttivo,con il buon senso , si sono sempre raggiunti risultati significativi nell’interesse di tutti”.

PressGiochi