Pronti per Euro 2024?

In attesa di Germania 2024, in programma dal 14 giugno 2024, Betsson ripercorre un po ‘ di storia e presenta le prime quote della principale competizione calcistica europea.

UEFA Euro 2024 avrà inizio il 14 giugno con Germania-Scozia che aprirà la prima giornata del torneo al Munich Football Arena di Monaco di Baviera, per poi concludersi il 14 luglio a Berlino. La competizione coinvolge le migliori nazionali d’Europa che si riuniscono per disputare il secondo torneo di calcio più seguito a livello globale, dopo la Coppa del Mondo.

Dal 1960 a oggi si sono svolti un totale di 16 tornei; la 17esima edizione, alla quale parteciperanno 24 paesi, torna a essere organizzata in un solo Paese ospitante, la Germania, dopo la versione itinerante del 2020 vinta dall’Italia. Quella dell’Italia è stata una vittoria trionfale, che ha permesso agli azzurri di aggiudicarsi il titolo in una delle competizioni più avvincenti e memorabili della storia del calcio europeo, un’impresa risultato di impegno, talento e resilienza, che gli uomini di Mancini hanno portato in campo nonostante le difficoltà dettate dal momento storico. Mostrando un gioco brillante e una tattica impeccabile, la finale contro l’Inghilterra è stata un match epico culminato in un emozionante confronto ai rigori a Wembley, avvincente momento che ha conquistato il cuore dei tifosi di tutto il mondo.

Il torneo affonda le sue radici negli anni 20, quando il segretario generale della Federazione calcistica francese Henry Delaunay ebbe l’idea geniale. Il concetto era semplice: proponeva di riunire le migliori nazioni calcistiche del continente per il più grande torneo possibile; il progetto fu approvato solo nel 1958, tre anni dopo la scomparsa di Delaunay, che non poté così vedere la sua creazione prendere vita.. L’Unione Sovietica fu la vincitrice della prima edizione, battendo la Jugoslavia per 2-1 dopo i tempi supplementari.

Per quest’anno, i match si svolgeranno in 10 città della Germania e coinvolgeranno 24 paesi (53 nelle selezioni), dei quali 19 hanno già partecipato alle edizioni precedenti. Tra queste, l’Italia campione in carica e l’Inghilterra seconda classificata, che i bookmakers di Betsson propongono quotate rispettivamente a 15.00 e 4.00. Le due squadre sono seguite dalla Francia, seconda classificata ai Mondiali, bancata a 5.00, e dalla Germania data a 6.50. Il Portogallo è stata l’unica squadra a qualificarsi con un record impeccabile ed è attesa a 9.00, come la Spagna che, al quinto posto in classifica, viene data dai pronostici a 9.00.

Guardando al futuro, l’Italia rimane determinata a mantenere il suo status di potenza calcistica, continuando a ispirare e a emozionare i tifosi di tutto il mondo, cercando di difendere il suo titolo con la stessa passione e impegno dimostrati durante l’ultima edizione di questo storico torneo.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi