Print Studios arriva in Italia: un nuovo provider in esclusiva nazionale per StarCasinò

Per festeggiare il nuovo arrivo, il brand propone in anteprima tre iconiche slot in esclusiva fino a metà settembre.

StarCasinò annuncia l’aggiunta al suo vasto portfolio di Print Studios, un nuovo provider che è entrato nel mercato italiano in esclusiva sulla piattaforma fino a metà settembre. Già ampiamente riconosciuto a livello internazionale, il provider offre giochi di alta qualità, appositamente progettati per gli appassionati alla ricerca di un gameplay più profondo e coinvolgente.

L’inserimento di Print Studios nell’offerta di StarCasinò rappresenta un passo significativo per arricchire la vasta gamma di giochi del brand con titoli che offrono non solo qualità, ma anche innovazione e divertimento. Fondato nel 2020, questo provider si distingue per il suo approccio mirato a sviluppare giochi destinati a rimanere in vetta alle classifiche per anni, con un focus particolare sulla qualità e l’armonia tra arte, animazioni, meccanica.

Per festeggiare questo nuovo arrivo, StarCasinò propone 3 iconici titoli in anteprima: Pine Of Plinko, Tarasque e Huntress: Wild Vengeance.

La prima, Pine Of Plinko, è una slot che vi porterà all’avventura in un bosco con elementi raffiguranti pigne e orologi a cucù. Con una griglia di gioco 5×3 e 10 linee di pagamento fisse, offre un gameplay semplice e la possibilità di vincere fino a 10.000 volte la puntata.

Tarasque è un gioco con dinamica di pagamento cluster, con caratteristiche coinvolgenti e funzioni avanzate come simboli wild, moltiplicatori delle vincite e modificatori progressivi dei rulli. Con una volatilità medio-alta, la slot dalla grafica di alta qualità presenta un premio massimo di 20.000 volte la puntata.

Di grande popolarità nel resto dell’Europa, Huntress: Wild Vengeance diventerà sicuramente un classico anche in Italia. Il gioco, dall’elevata volatilità, offre caratteristiche a dir poco interessanti come giri gratuiti, Silver Spinners e Huntress Wilds, e promette un primo premio di 10.000 volte la puntata.

“Il lancio di Print Studios in Italia rappresenta un’importante aggiunta”, afferma Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza di gioco unica e di alta qualità, grazie alla collaborazione con un provider che si è distinto già in tutta Europa per la sua dedizione alla ricerca e all’innovazione. Siamo certi che la sua introduzione nel nostro portfolio apporterà un valore significativo alla nostra rosa di titoli esclusivi, con nuove ed entusiasmanti opportunità di intrattenimento”.

