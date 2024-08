PRAGMATIC PLAY, MONEY STACKS IN ESCLUSIVA SU EUROBET

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Eurobet fino al 2 Settembre.

La slot 6×4 è disseminata di simboli retrò come ciliegie, angurie, 7 rossi e il jolly viola che compare sui rulli da due a sei per contribuire a incrementare le combinazioni vincenti. L’azione esilarante prende il via nel gioco base con la funzione Raccogli soldi. I simboli di denaro diamante hanno un valore fino a 25x, mentre le icone minore, maggiore e grande offrono fino a 2.500x la puntata. Ogni volta che un simbolo di incasso si posiziona sul rullo uno o sei, tutti i valori in denaro vengono raccolti e pagati.

I 7 d’oro consentono di accedere a uno dei due round bonus. Il primo è una classica funzione di giri gratuiti, in cui fino a sei scatter attivano 30 giri con moltiplicatori wild fino a 5x. Il secondo bonus è Money Stacks spins, in cui da tre a sei scatter assegnano da due a sette giri. Solo i simboli denaro, incasso e del vuoto possono atterrare, con almeno un’icona di incasso garantito ad ogni giro.

Cosa aspettarsi:

Atterraggio di sei scatter per 30 giri gratuiti con moltiplicatori wild fino a 5x.

Durante i giri gratuiti classici, più alto è il moltiplicatore wild, più simboli sostituisce l’icona.

Se si ottengono sei scatter, si ottengono sette giri Money Stacks, in cui si ottengono solo simboli di denaro e di incasso, che offrono un enorme potenziale di vincita.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi