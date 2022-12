Pragmatic Play in viaggio verso Valhalla in Fury of Odin Megaways™

Gli dei norreni ti aspettano sui rulli dell’ultimo titolo Megaways del catalogo di slot del provider, in continuo aggiornamento. Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, invita

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, invita i giocatori in un’emozionante battaglia, dove potranno assistere all’ira degli dei norreni in Fury of Odin Megaways™.

Ambientato su sei rulli, il nuovissimo titolo Megaways™ presenta un’estetica scherzosa ma di impatto, con rulli di dimensioni variabili e fino a 117.649 modi per vincere.

I simboli del gioco rappresentano varie figure di spicco della mitologia norrena, tra cui Odino, Thor e Freya, da abbinare in combinazioni corrispondenti per assegnare vincite che attivano la funzione Tumble.

Il potenziale di vincita viene aumentato dai simboli Wild, che sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter. Avrai così più chance di avere fortuna e attivare il round dei giri gratuiti. L’icona Fury assegna un rullo pieno di simboli Wild a tutte le posizioni sottostanti, mentre i simboli Mistery possono anche svelare simboli corrispondenti.

Per accedere al round dei giri gratuiti sono necessari quattro o più Scatter e ogni vincita assegna un moltiplicatore crescente di 1x. Il round bonus presenta anche le funzioni dei simboli Fury e Mistery del gioco base, fondamentali per sbloccare l’enorme vincita massima del titolo, pari a 15.000x.

Fury of Odin Megaways™ segue le orme dei recenti successi Bigger Bass Blizzard – Christmas Catch™, Santa’s Great Gifts™ e Snakes & Ladders – Snake Eyes™, che appartengono al catalogo pluripremiato di Pragmatic Play di oltre 250 titoli.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo leader nella creazione di titoli ricchi di funzioni che permettono ai giocatori di vivere avventure ispirate alla mitologia norrena e Fury of Odin Megaways™ regala l’ennesimo emozionante viaggio in questa celebre mitologia con una esperienza di gioco intuitiva”.

“Il gioco offre enormi vincite fino a 15.000x, oltre a una funzione di round bonus riattivabile più e più volte in grado di conquistare immediatamente i giocatori”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi