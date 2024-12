Pragmatic Play, Big Bass xmas extreme in esclusiva su sisal

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sisal fino al giorno 15 Dicembre.

Unitevi al famosissimo pescatore per una spedizione in Antartide in Big Bass Xmas Xtreme

Pinguini, zaini e attrezzature da pesca accompagnano il pescatore nell’ultimo titolo a tema natalizio della serie di grande successo Big Bass.

Tre scatter attivano il round bonus dei giri gratuiti, mentre due scatter sulle prime due file assegnano un respin per un’altra possibilità di attivare la funzione.

Prima che inizino i giri gratuiti, i giocatori possono scartare i regali di Natale per vincere modificatori bonus, inclusi giri extra, simboli di denaro garantiti e la rimozione del valore in denaro più basso.

Cosa aspettarsi:

Tre scatter attivano 10 giri gratuiti, che i giocatori iniziano con modificatori.

Ogni pescatore raccoglie tutti i valori in denaro sui rulli, e ogni quarto che atterra assegna 10 giri aggiuntivi e un moltiplicatore fino a 50x.

La funzione cascata può verificarsi in modo casuale, inondando i rulli con un numero casuale di premi in denaro.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

