Pragmatic Play amplia l’offerta localizzata di live Casino con il lancio di Mega Roulette Italia

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato Mega Roulette Italia, l’ultima aggiunta al suo portfolio di live Casino in lingua italiana.

Questa nuova versione di Mega Roulette dimostra l’attenzione che Pragmatic Play ha per il mercato italiano e più in generale per la localizzazione dei contenuti nei principali mercati mondiali con presentatori madrelingua che offrono un’esperienza di gioco di alto livello su misura per il pubblico locale. Questa nuova release si aggiunge ad un nutrito gruppo di tavoli in lingua Italiana dello Studio Tricolore che annovera diversi BlackJack , Punto e Banco e Roulette.

Il gioco è identico al game show originale. Una classica roulette francese è al centro della scena in uno studio di altissima qualità con moltiplicatori che appaiono nello sfondo ad ogni spin e l’aggiunta elementi di design ispirati all’Italia. Telecamere multiple in 4K riprendono ogni momento appassionante mentre i giocatori puntano a centrare Mega Moltiplicatori casuali fino a 500x.

Italian Mega Roulette è la terza versione localizzata del popolare titolo di casinò dal vivo.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Italian Mega Roulette è una versione localizzata di uno degli show di live casino più popolari di Pragmatic Play, con presentatori di lingua italiana e un’ambientazione unica in studio.”

