Playtech: nel primo trimestre Ebitda a 117 mln, buoni i risultati di Snaitech

Mentre COVID-19 continua a incidere sull’economia globale, Playtech sta facendo tutto il possibile per mitigare gli effetti dell’epidemia sul suo personale, i suoi partner e le sue attività. La direzione – fa sapere l’azienda comunicando i risultati del primo trimestre 2020 – ha adottato misure decisive per garantire la salute e il benessere dei propri dipendenti e preservare il flusso di cassa, continuando nel contempo a fornire ai clienti la tecnologia leader di Playtech per fornire ciò di cui hanno bisogno. Le azioni intraprese comprendono il differimento o l’annullamento delle spese in conto capitale, la rigorosa gestione del capitale circolante, la sospensione delle distribuzioni degli azionisti, la riduzione degli stipendi in tutta la Società (incluso il 20% per tutti i membri del Consiglio e il gruppo dirigente), l’orario di lavoro ridotto in determinate località, significativa riduzione delle spese di marketing, riduzione dei costi di ufficio e di manutenzione e rinegoziazione dei tempi dei deflussi di denaro, compresi i pagamenti di corrispettivi potenziali dovuti nel 2020.

Playtech ha messo in atto il suo piano di continuità aziendale nelle prime fasi della pandemia di COVID-19 con molti dei suoi uffici che si sono trasferiti in telelavoro a febbraio per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, mentre le restanti sedi sono state trasferite all’inizio di marzo. Playtech ha gestito questa transizione mantenendo livelli di produttività e termini di consegna.

Playtech ha anche reso disponibili gratuitamente tutti gli operatori del settore e la tecnologia di analisi dei dati di gioco d’azzardo, tra cui BetBuddy, durante la crisi.

Come fa sapere la società, nel primo trimestre ha registrato un EBITDA rettificato di € 117 milioni; Claire Milne è stato nominato Presidente ad interim. Ulteriori 14 milioni di euro sono stati ottenuti dalla vendita di terreni Snaitech, mentre restano previsti 36 milioni di euro all’inizio del terzo trimestre.

A gennaio e febbraio, il Gruppo ha beneficiato di una performance molto forte di Snaitech e di risultati sportivi favorevoli.

Nonostante COVID-19 abbia iniziato a incidere gravemente su alcune delle attività del Gruppo, i risultati per marzo nel suo complesso erano in linea con le aspettative pre-COVID-19 originali della Società con una forte performance del business online della Società, tra cui Live Casino, i suoi partner JV come nonché una prestazione particolarmente forte da TradeTech. Queste tendenze positive sono proseguite, portando ad un EBITDA rettificato di € 23 milioni per aprile, con un EBITDA rettificato per i primi quattro mesi del 2020 pari a € 140 milioni.

Snaitech sta attualmente ottenendo risultati migliori di quanto previsto. Tuttavia, l’azienda italiana continua a perdere entrate significative dalle chiusure dei negozi al dettaglio e dalla mancanza di eventi sportivi, dati i bassi costi fissi in questo settore e le entrate generate dall’online, oltre ad alcune azioni attenuanti, ad aprile Snaitech ha registrato solo una leggera perdita su base dell’EBITDA rettificato. Attualmente non sono chiari i tempi della riapertura dei punti vendita in Italia. Snaitech ha raggiunto la posizione di quota di mercato numero uno in Italia delle scommesse sportive (vendita al dettaglio e online) nel primo trimestre 2020, rispetto alla seconda posizione nel 2019, mostrando la sua forza operativa e di marca” conclude il gruppo Playtech.

PressGiochi