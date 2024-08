Flutter in trattative con Playtech per acquisire Snaitech

Flutter è in trattative per acquistare la divisione italiana di Playtech in un accordo del valore di circa £2 miliardi (€2,3 miliardi/$2,6 miliardi). Playtech ha dichiarato che Flutter sta effettuando

Flutter è in trattative per acquistare la divisione italiana di Playtech in un accordo del valore di circa £2 miliardi (€2,3 miliardi/$2,6 miliardi).

Playtech ha dichiarato che Flutter sta effettuando la due diligence sull’azienda, avendo ottenuto un periodo di esclusiva per finalizzare la documentazione necessaria alla transazione. Sembra che Playtech stia valutando la vendita di Snaitech già nel 2022, ma quando i suoi ricavi sono triplicati nel primo semestre di quell’anno, il fornitore ha sospeso i piani di vendita.

Snaitech ha continuato a registrare ottime performance, mantenendo la leadership in Italia per quota di mercato, raggiungendo ricavi di €946,6 milioni nell’anno fiscale 2023, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Flutter ha acquisito l’operatore italiano di giochi online e lotterie Sisal nell’agosto 2022 per €1,9 miliardi.

Successivamente Flutter ha rilasciato una dichiarazione confermando di essere effettivamente in trattative per acquisire Snaitech. Tuttavia, ha anche ribadito quanto affermato in precedenza da Playtech, ossia che non vi era alcuna garanzia che l’acquisizione sarebbe andata a buon fine.

PressGiochi