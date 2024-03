Playoff Euro 2024: la corsa per la qualificazione infiamma le sei semifinali di questa sera

Ad aprire questa giornata di Semifinali per la qualificazione a Euro 2024, sarà il match Georgia – Lussemburgo, un’occasione unica per due squadre, che a oggi non hanno mai partecipato a una fase finale di un campionato Europeo. La Georgia aveva sfiorato l’impresa quattro anni fa, perdendo la finale degli spareggi con la Macedonia del Nord; il Lussemburgo invece sembra considerare già un successo essere presente a questi playoff. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di casa, con il segno 1 attestato a 1.81, la X a 3.35 e il 2 quotato a 4.75. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 2.10, il No Goal è fissato a 1.66; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.57, mentre la quota dell’Over 2,5 è leggermente superiore, attestata a 2.25. L’1-0 è il risultato esatto più atteso, bancato a 5.80; lo seguono il 2-0 a 7.50 e il 2-1 a 9.50.

Al Bilino Polje Stadium di Zenica si giocherà la partita tra Bosnia e Ucraina, che si sfideranno sognando l’Europa. Per partecipare alla fase finale degli imminenti Europei, la squadra di Serhij Rebrov dovrà vincere ben due partite: la prima questa sera contro la squadra di Edin Dzeko e la seconda contro la vincente della sfida tra Israele e Islanda. Secondo i bookies, la squadra gialloblù però ha buone possibilità di vittoria: il 2 è quotato a 2.16, mentre l’1 si attesta a 3.45. La X è data a 3.25. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è bancato a 6.15, lo 0-1 a 6.85, mentre lo 0-0 è quotato a 8.50. Tutti gli altri esiti superano quota 9.50.

Nelle qualificazioni per Euro 2024, il Galles non è riuscito a tenere il passo della Turchia e della Croazia, chiudendo al terzo posto con 12 punti, a 4 lunghezze dalla seconda posizione. Nonostante alcune importanti vittorie, la squadra di Robert Page questa sera si giocherà il tutto per tutto contro la Finlandia per assicurarsi un posto in finale. Anche i finlandesi nutrivano grandi speranze, grazie a sei vittorie e quattro sconfitte, ma nonostante i loro 18 punti non sono riusciti a ottenere la qualificazione diretta: sarà difficile per la squadra cambiare il proprio destino, come attestato anche dai bookies di Betsson. Il 2 è infatti quotato a 4.60, contro l’1 degli inglesi decisamente in vantaggio a 1.86. La X è bancata a 3.25. Per questo match, il Goal è dato a 2.38, il No Goal molto più basso a 1.52. Il risultato esatto più atteso è l’1-0 bancato a 5.00, insieme all’1-1 che è quotato a 6.75 e al 2-0 attestato a 7.25.

Questa sera si terrà anche il match tra Grecia e Kazakistan: i pronostici propongono la vittoria dei biancoblu a 1.34, quota decisamente più bassa rispetto al segno 2 bancato a 9.75 e la X che si attesta a 4.65. I risultati esatti più attesi per questa partita sono l’1-0, proposto a 5-10, e il 2-0, quotato a 5.25.

Israele – Islanda si affronteranno al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. I bookmakers di Betsson per questa partita vedono la squadra di Alon Hazan vincente con l’1 fissato a 2.27, mentre agli islandesi si propone il segno 2 quotato a 3.20. La X è data a 3.25.

Per quel che riguarda Polonia – Estonia, si prevede la vittoria dei Biało-czerwoni di Michal Probierz, che ha sostituito in corsa il commissario tecnico portoghese Fernando Santos, esonerato a causa della mancanza di risultati soddisfacenti. L’1 dei biancorossi è quotato infatti a 1.18, la X è bancata a 6.60, mentre il segno 2 degli estoni viene dato a 16.00. Rispetto alle reti, il Goal è quotato a 2.65, il No Goal è fissato a 1.42; l’esito previsto è l’Over 2,5, offerto a 1.66, mentre la quota dell’Under 2,5 è di poco superiore, attestata a 2.10.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

