Partizan Belgrado-Lugano, è caccia al riscatto dopo un deludente preliminare di Champions. I pronostici di Netwin

Tra i club ad essere retrocessi in Europa League dopo l’eliminazione dai preliminari di Champions ci sono Partizan Belgrado e Lugano, due squadre che hanno subito due estromissioni diverse: i serbi sono stati travolti dagli ucraini della Dinamo Kiev, mentre gli svizzeri hanno perso di misura sia all’andata che al ritorno contro il Fenerbahce di José Mourinho ed Edin Dzeko. Ora, si ritrovano di fronte per restare in corsa in Europa League. Per una delle due arriverà inevitabilmente una doppia “retrocessione” che farà male per la stagione. Si gioca prima in Serbia, poi in terra elvetica, con il ritorno fissato per il giorno di ferragosto

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Partizan e Lugano arrivano inevitabilmente a questo doppio confronto con tanta delusione accumulata, per due eliminazioni diverse ma comunque pesanti. E ora c’è lo spettro della doppia retrocessione in Conference League. Entrambe, almeno, possono consolarsi con un ottimo inizio di campionato, in cui entrambe hanno ottenuto tre vittorie su tre e, per questo, guidano le rispettive classifiche in Serbia e in Svizzera. Ma abbandonare anche l’Europa League potrebbe gettare ulteriori ombre sulla stagione. E, diciamocelo, essere fuori dall’Europa che conta ad agosto non è proprio il massimo per sperare in un 2024/2025 con qualche soddisfazione.

IL PUNTO SUL PARTIZAN BELGRADO

Detto che un’eliminazione ai rigori o un’eliminazione con tre gol di scarto nel doppio confronto sono a tutti gli effetti la stessa cosa, il Partizan ha scelto un modo decisamente particolare di abbandonare la Champions League: con un complessivo 9-2 contro la Dinamo Kiev, capace di imporsi 3-0 a Belgrado. Salutare la competizione in questo modo, senza segnare e subendo un’altra umiliazione, non è il massimo e il pubblico ha già dovuto sopportare una grande delusione: dire addio anche all’Europa League renderebbe ancora più difficile non raccogliere i fischi dei tifosi serbi. L’unica consolazione è il campionato: 9 punti in 3 partite con zero gol subiti.

IL PUNTO SUL LUGANO

Dall’altra parte, il Lugano ha invece salutato la Champions League con due sconfitte, ma entrambe con un gol di scarto. Prima il 4-3 interno in cui ha brillato Dzeko (tripletta), poi il ko per 2-1 in casa dei turchi allenati da José Mourinho. Come il Partizan, anche gli svizzeri stanno invece facendo bene in patria. Nel campionato svizzero, infatti, hanno raccolto 9 punti in 3 partite, ma quello che fa capire che l’inizio è stato ottimo, almeno in casa, è che due delle tre vittorie sono arrivate contro due delle squadre più forti della Svizzera: il Basilea e il Servette, che i tifosi della Roma ricorderanno senz’altro dalla scorsa Europa League. Serve però non retrocedere in Conference, altrimenti quest’ottimo inizio in campionato sarà cancellato da una deludente “doppia retrocessione” nelle coppe internazionali.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Partizan Belgrado non dovrebbe recuperare Jurcevic, uscito per infortunio nel finale del ritorno contro la Dinamo Kiev. Tutti a disposizione, invece, per il Lugano.

Partizan Belgrado (4-2-3-1): Jovanovic; Djurdjevic, Markovic, Mujakic, Antic; Arriaga, Zahid; Severina, Natcho, Trifunovic; Jovanovic.

Lugano (4-2-3-1): Saipi; Brault-Guillard, Mai, Hajdari, Marquez; Doumbia, Grgic; Cimignani, Bislimi, Bottani; Pryzbylko.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per questa sfida, i tipster di Netwin consigliano di scommettere sul pareggio quotato a 3.35. Mercato alternativo il Gol segnato da parte di entrambe le squadre quotato a 1.51.

