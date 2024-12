Paraguay. La camera dei deputati approva legge per eliminare monopolio sul gioco

La Camera dei deputati del Paraguay ha approvato un disegno di legge che smantellerà il monopolio del gioco d’azzardo di lunga data del paese, aprendo le porte agli operatori privati del settore. Questa importante riforma mira a modernizzare il settore del gioco, migliorare la supervisione normativa e aumentare le entrate fiscali generate dal settore.

Il disegno di legge, intitolato “Che modifica ed espande la legge n. 1.016/1997, che stabilisce il regime legale per lo sfruttamento dei giochi di fortuna o di azzardo”, mira a modernizzare il settore e ad aumentare le entrate del governo attraverso una migliore regolamentazione e applicazione.

Il documento, che era stato restituito dalla Camera dei senatori con modifiche, è stato sanzionato a seguito di deliberazioni. Tra i cambiamenti più notevoli c’è la ristrutturazione della Commissione nazionale per il gioco d’azzardo (Conajzar), che ora opererà sotto la competenza della Direzione nazionale delle entrate fiscali (DNIT).

Questa integrazione dovrebbe rafforzare la capacità di Conajzar di far rispettare le normative, migliorare i meccanismi di riscossione e migliorare la supervisione del settore del gioco. La riforma posiziona Conajzar come un organismo più solido e attivo nella supervisione e nella gestione delle attività di gioco d’azzardo in tutto il paese.

Le modifiche hanno acceso il dibattito tra i legislatori. I deputati Adrián Vaesken e Rocío Vallejo hanno espresso preoccupazioni in merito alle modifiche all’articolo 20 della legge, mettendo in discussione le implicazioni degli adeguamenti. Al contrario, il deputato Yamil Esgaib si è espresso a favore delle modifiche, sottolineandone il potenziale per rafforzare le funzioni esecutive di Conajzar. Esgaib ha osservato che le modifiche sono progettate per rendere la commissione un potente ente esecutivo con un ruolo ampliato nella riscossione delle imposte e nella supervisione normativa.

I legislatori hanno sottolineato l’importanza di allineare i quadri normativi alle migliori pratiche internazionali per attrarre investimenti, garantire la trasparenza e massimizzare il contributo del settore ai fondi pubblici. Al centro della riforma c’è l’obiettivo di ottimizzare le entrate fiscali generate dal gioco, un settore con un notevole potenziale economico.

La legge propone l’eliminazione dei monopoli che hanno storicamente dominato il settore, aprendo la strada a una maggiore concorrenza tra gli operatori. Questa mossa dovrebbe diversificare il mercato, consentendo a più offerenti di partecipare a livello nazionale, dipartimentale e municipale. I sostenitori sostengono che una maggiore concorrenza migliorerà la qualità del servizio, stimolerà l’innovazione e fornirà un sistema più equo sia per gli operatori che per i consumatori. L’obiettivo del governo è quello di creare un ambiente competitivo che porterà a maggiori entrate fiscali dal gioco, modernizzando al contempo il settore per soddisfare gli standard globali. Questa mossa segna un cambiamento significativo nell’approccio del Paraguay al gioco, incoraggiando sia la crescita economica che la liberalizzazione del mercato.

PressGiochi