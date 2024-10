Paesi Bassi, via libera ai limiti di deposito e monitoraggio dei giocatori

A partire da oggi, nei Paesi Bassi entrano in vigore nuove normative per il gioco d’azzardo online, volte a rafforzare la protezione dei giocatori e prevenire comportamenti a rischio. Le

A partire da oggi, nei Paesi Bassi entrano in vigore nuove normative per il gioco d’azzardo online, volte a rafforzare la protezione dei giocatori e prevenire comportamenti a rischio. Le nuove misure includono limiti di deposito e un monitoraggio in tempo reale del comportamento dei giocatori, con l’obiettivo di ridurre i danni legati al gioco d’azzardo.

Tra le principali novità spicca l’introduzione di una soglia massima per i depositi, fissata a 700 euro al mese per la maggior parte dei giocatori e a 300 euro per i giovani adulti (tra i 18 e i 25 anni). Se un giocatore supera questi limiti, ulteriori depositi saranno bloccati fino alla fine del mese. Questi limiti saranno applicati automaticamente all’inizio di ogni mese. Inoltre, i giocatori devono impostare un limite di deposito personale al momento dell’iscrizione a un operatore online.

Gli operatori, inoltre, dovranno verificare la capacità finanziaria dei giocatori che raggiungono tali soglie, per assicurarsi che possano permettersi tali attività. Se un giocatore desidera aumentare il proprio limite di deposito, dovrà fornire prova del proprio reddito e rispettare una soglia massima, che generalmente corrisponde al 30% del reddito netto.

Un altro aspetto rilevante delle nuove norme è l’obbligo per gli operatori di sensibilizzare i giocatori sui rischi del gioco e sui servizi di supporto disponibili, come il registro nazionale di autoesclusione Cruks. Inoltre, durante il gioco, messaggi pop-up appariranno ogni 30 minuti per ricordare ai giocatori il tempo trascorso.

Queste misure hanno ricevuto il supporto dell’associazione di categoria VNLOK (Associazione degli Operatori di Gioco d’Azzardo Online dei Paesi Bassi), che le considera efficaci per garantire la sicurezza del mercato del gioco d’azzardo olandese. Tuttavia, VNLOK ha anche espresso preoccupazioni riguardo a possibili eccessi nella regolamentazione, che potrebbero spingere i giocatori verso il mercato illegale. Secondo Helma Lodders, presidente di VNLOK, normative troppo rigide potrebbero ridurre l’offerta legale e favorire il ricorso a siti di gioco d’azzardo non autorizzati.

Oltre a queste misure, il governo olandese ha approvato un aumento delle tasse sul gioco d’azzardo, che passeranno dal 30,5% al 34,2% nel gennaio 2025, con un ulteriore aumento previsto per il 2026. Alcuni operatori temono che l’aumento dei costi operativi e la riduzione della spesa dei consumatori possano avere un impatto negativo sul settore.

