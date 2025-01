Padova: scoperta bisca clandestina in un circolo privato, scattano le denunce

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Questura di Padova, nel primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha effettuato un controllo presso un circolo privato.

Una volta entrati nel circolo, i poliziotti trovavano all’interno del locale 8 persone, tutte di nazionalità cinese, quattro delle quali impegnate a giocare con carte da Poker e denaro contante per un valore, poi accertato di oltre 100 €, suddiviso in banconote di diverso taglio, non riconducibili al momento del controllo a qualcuno dei presenti in particolare e, su un tavolino, accertavano la presenza del tipico gioco nazionale cinese che usa delle tessere di plastica per comporre diverse combinazioni, gioco chiamato “Mahjong“.

Le quattro persone sorprese nella pratica del gioco d’azzardo con scommessa di denaro venivano denunciati in stato di libertà ai sensi dell’articolo 720 codice penale (partecipazione a giochi d’azzardo).

Il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, al termine degli accertamenti effettuati, ha disposto approfonditi controlli sul circolo privato da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che, nei prossimi giorni, verificherà la sussistenza di tutti i requisiti necessari per il permanere della licenza in capo alla proprietaria del locale.

