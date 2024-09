Padova, sala giochi chiusa per un mese dopo che un minorenne è stato sorpreso a scommettere

Un ragazzo minorenne è stato sorpreso mentre scommetteva all’interno di una sala giochi a Padova. Di conseguenza, è stata disposta immediatamente la chiusura del locale. Durante un controllo effettuato il 5 settembre, gli agenti delle Volanti hanno trovato il giovane con in mano diverse “bollette” di scommesse, violando così la legge che vieta ai minori l’accesso a tali attività.

Le autorità sono intervenute prontamente. Il questore di Padova ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni, colpendo il titolare dell’esercizio, un uomo di 53 anni. Il provvedimento è stato notificato giovedì 12 settembre dal personale della squadra amministrativa e della polizia.

Le indagini hanno rivelato gravi carenze nei controlli da parte del gestore e del suo staff, che avrebbero dovuto vigilare per evitare l’accesso ai minori. Il giovane non solo è entrato senza alcun controllo, ma ha anche effettuato diverse giocate ed era in possesso di ricevute di scommesse precedenti.

Il problema della ludopatia deve essere monitorato attentamente, soprattutto in un momento storico in cui sempre più giovani si avvicinano al vizio del gioco.

PressGiochi