Online, ad agosto 43,9 milioni di italiani in rete

Nel mese di agosto 2024 erano online 43,9 milioni di utenti, il 75,2% della popolazione dai 2 anni in su, dedicando 70 ore e 38 minuti alla fruizione del mezzo.

In questo mese estivo l’audience online si è mantenuta stabile rispetto a luglio, in coerenza con il trend stagionale, registrando solo un lieve calo nella fruizione da Computer (-1,7% degli utenti online da questo dispositivo e -18,2% del tempo speso) e del tempo trascorso da Mobile (-2,5% del tempo da Smartphone e/o Tablet da parte della popolazione maggiorenne).

La total digital audience nel giorno medio ad agosto è rappresentata da 36,5 milioni di individui dai 2 anni in su, online per 2 ore e 44 minuti per persona.

Entrando nel dettaglio dei dati demografici della popolazione online, risulta che nel giorno medio di questo mese di rilevazione erano online il 64,2% degli uomini e il 61% delle donne dai 2 anni in su e, in ordine di ampiezza del coinvolgimento dei differenti segmenti, l’87,2% dei 35-44enni (6.3 milioni), l’86,6% dei 45-54enni (8,2 milioni), l’85% dei 18-24enni (3,4 milioni), l’84,1% dei 55-64enni (7,4 milioni), l’82,8% dei 25-34enni (5,1 milioni) e il 40,9% degli over 65 anni (5,7 milioni).

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online risulta che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio il 67,2% della popolazione residente nel Nord Ovest (10,5 milioni), il 63,5% del Nord Est (7,3 milioni), il 60,6% del Centro (7 milioni) e il 59,5% del Sud e Isole (11,7 milioni).

Ad agosto il tempo speso ha registrato una flessione del 4,2% rispetto al mese precedente. Un calo legato alle chiusure e alle ferie che caratterizzano questo periodo e che pesa in particolare sulla fruizione da Computer (-18,2%).

Tra i differenti segmenti della popolazione, si osserva che, con 2 ore e 52 minuti di tempo speso nel giorno medio, resta consolidata la maggiore frequenza d’uso del mezzo da parte delle donne (quasi 16 minuti in più rispetto agli uomini) e dei 25-34enni online per 3 ore in media.

Gli utenti delle altre fasce d’età hanno navigato per almeno 2 ore e 40 minuti, muovendosi tra le 2 ore e 42 minuti dei 45-54enni e le 2 ore e 50 minuti dei 35-44enni.

Per quanto riguarda il dettaglio dei dati di consumo, rispetto al mese precedente ad agosto le principali categorie di Siti e Mobile App hanno mantenuto un’audience stabile, registrando però un calo del tempo dedicato alla navigazione tipico del periodo estivo.

È il caso delle categorie dedicate ai motori di ricerca (“Search” con 41,7 milioni di utenti mensili e -5,9% del tempo dedicato a questo raggruppamento), ai servizi e strumenti online (“Internet Tools/Web Services”, con 40,7 milioni di utenti e -11,7% del tempo), alle piattaforme video e dedicate al cinema (Videos/Movies con 39,5 milioni di utenti e, in questo caso, tempo speso piuttosto stabile), ai social network (Member Communities”, con 39,1 milioni di utenti e -3,1% del tempo), ai portali generalisti (“General Interest Portals & Communities”, 38,4 milioni di utenti e -4% del tempo) e della messaggistica istantanea (Instant Messaging, con 38,2 e -6,9% del tempo).

Alcune categorie, oltre a mantenere un’audience stabile, presentano un trend positivo nei dati del tempo speso, come nel caso dei raggruppamenti dei Siti e Mobile App delle testate di news online (“Current Events & Global News”, con 38,2 milioni di utenti e +4,7% del tempo speso), dedicati alle condizioni meteorologiche (“Weather”, con 36,6 milioni di utenti e +25,4% del tempo), alle mappe e informazioni di viaggio (33,7 milioni di utenti e +11,6% del tempo) e allo sport – categoria che recupera grazie alla coda finale delle Olimpiadi e alla riprese dei campionati di calcio – (con 31,2 milioni di utenti e +36,6% del tempo).

