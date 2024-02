Octavian Gaming svela la roadmap online di inizio 2024

Octavian Gaming ha annunciato le date di rilascio dei nuovi giochi per i primi quattro mesi del 2024. Con sei nuovi titoli online in arrivo, la lineup promette di portare

Octavian Gaming ha annunciato le date di rilascio dei nuovi giochi per i primi quattro mesi del 2024. Con sei nuovi titoli online in arrivo, la lineup promette di portare innovazione e divertimento ai giocatori più esigenti.

Si inizia il 19 febbraio con una “doppietta” che vede il lancio online di Buffalo Fury e Pharaoh’s Empire. Buffalo Fury è una slot con una meccanica di gioco accattivante, che offre 1024 modi di vincere, arricchita da un moltiplicatore progressivo e dalla funzionalità “respin”. Inoltre, la caratteristica “Lock’n’roll” permette ai giocatori di sbloccare i rulli e aumentare ulteriormente le possibilità di payout. In Pharaoh’s Empire, ci immergiamo nelle profondità delle piramidi, l’interfaccia di gioco presenta una barra di accumulo articolata in tre settori distinti. Riuscire a completarla sblocca la possibilità di ottenere fino a 15 spin extra.

A marzo, Octavian continua a stupire con Book of Mummy, una slot dal tema egizio con una struttura iniziale di 25 linee su rulli 5×3, che può aumentare fino a 70 linee grazie ai rulli espandibili ad una configurazione 5×6. Questa peculiarità unica aggiunge un elemento di sorpresa, tanto divertimento e maggiori opportunità di vincita. Segue poi Helly Hot, una slot “bollente” di media volatilità dove ogni premio vinto aumenta il valore per gli spin successivi.

Il mese di aprile si apre con DR. Horror, un’avventura elettrizzante caratterizzata dalla funzione “Scatter Wild” che dà ai giocatori la possibilità di moltiplicare le loro vincite, è inoltre presente l’accumulatore di sfere per l’attivazione di feature speciali. A chiudere la roadmap Vegas Mania che farà vivere ai giocatori un’esperienza immersiva nella capitale mondiale del divertimento attraverso un’esperienza di gioco all’interno di un ambiente glamour tipico dei casinò di Las Vegas.

Ma le sorprese per il 2024 in casa Octavian non finiscono qua. Seguiranno infatti altre uscite che andranno ad arricchire ulteriormente il loro catalogo online creando nuove e coinvolgenti opportunità di divertimento.

