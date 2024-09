Nuovo accordo commerciale tra Netwin e il provider di giochi Amusnet

Amusnet ha raggiunto negli ultimi anni una posizione di primaria importanza nel mercato italiano, ottenendo numerosi riconoscimenti per il suo eccezionale contributo al settore. “Di recente, siamo stati riconosciuti come

Amusnet ha raggiunto negli ultimi anni una posizione di primaria importanza nel mercato italiano, ottenendo numerosi riconoscimenti per il suo eccezionale contributo al settore.

“Di recente, siamo stati riconosciuti come uno dei principali fornitori di casinò in Italia, e attribuiamo con fiducia questo risultato alle partnership strategiche che abbiamo coltivato, le quali svolgono un ruolo fondamentale nel guidare il nostro successo. Grazie all’expertise locale di Netwin, siamo pronti a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel mercato italiano, migliorare la protezione dei players e garantire un gioco responsabile. Inoltre, siamo entusiasti di portare il nostro eccellente portfolio sulla piattaforma, permettendo agli appassionati di godere di un’esperienza di gioco entusiasmante e coinvolgente” commenta Polina Nedyalkova – Direttore Amusnet Italia

“Il 3° quarter del 2024 non poteva concludersi in modo migliore. Siamo orgogliosi della partnership con Amusnet e curiosi di misurare l’engagement dei nostri player verso la sua selezione di giochi, pluripremiata a livello internazionale. Il nostro team è riuscito in breve tempo a creare un brand fortemente identitario e, se da un lato siamo ancora molto legati alla definizione di start-up, dall’altro siamo consapevoli della maturità raggiunta. Ogni nuova partnership, specialmente se di grande valore come la recente siglata con Amusnet, alimenta l’entusiasmo con cui ci apprestiamo ad affrontare le prossime sfide” afferma Simone Paderi – Direttore Commerciale Netwin.

Grazie a questa nuova partnership Netwin amplia ulteriormente il suo catalogo di giochi di slot, sempre più ricco e in continua evoluzione.

PressGiochi