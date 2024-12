Nuovi orizzonti per StarCasinò: arriva Slotmill

StarCasinò annuncia una grande novità per gli appassionati del settore: da oggi, 19 dicembre, il prestigioso game provider Slotmill, integrato tramite l’aggregatore Pariplay, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma.

Slotmill, una realtà innovativa e in rapida crescita, è stata fondata nel 2019 da un team di veterani del settore. Con una cura meticolosa per i dettagli e una spinta costante verso l’innovazione tecnologica, l’azienda si è rapidamente affermata come sinonimo di qualità premium nel panorama dell’iGaming. Ogni titolo proposto offre grafica e animazioni in HD, meccaniche di gioco ben bilanciate e funzionalità uniche, tra cui la rivoluzionaria Burst Mode, che permette agli utenti di usufruire di oltre due giri al secondo per un’esperienza adrenalinica senza precedenti.

Per celebrare l’arrivo di Slotmill, StarCasinò lancerà dal 16 dicembre quattro nuovi titoli esclusivi.

Ragnarok trasporta gli users nel mitico mondo delle leggende norrene attraverso una griglia 5×5 con la meccanica Avalanche Cluster Pays. Le vincite creano valanghe, aprendo la strada a nuovi simboli e moltiplicatori progressivi che raddoppiano a ogni vincita, offrendo possibilità di premi monumentali. I simboli giganti, evocativi degli dèi, aggiungono ulteriore emozione al gameplay.

Fruit Smash, invece, propone un’esplosione di colori e frutta su una griglia 6×6, dove almeno otto simboli corrispondenti garantiscono una vincita. I moltiplicatori progressivi e i simboli giganti, rendono questa slot particolarmente emozionante. Nei Free Spins, attivabili con simboli bonus, è possibile ottenere simboli giganti a ogni giro, con vincite massime che raggiungono 6000x la puntata.

Con Sands of Eternity, i coraggiosi avventurieri di StarCasinò saranno trasportati nell’antico Egitto. La funzione a valanga e i moltiplicatori progressivi incrementano le opportunità di vincita. I simboli bloccanti vengono rimossi, lasciando spazio a nuovi simboli e aumentando le possibilità di creare combinazioni vincenti. Nei giri gratuiti, i moltiplicatori progressivi portano l’emozione a nuovi livelli.

Infine, Coin Quest invita gli utenti a esplorare un antico tempio azteco attraverso una griglia 5×5 a cluster. Ogni vincita genera simboli wild, e il misuratore di raccolta aggiunge un ulteriore livello di strategia. Questa slot offre tre modalità di Free Spins che aggiungono variabilità e adrenalina al gameplay.

Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group, commenta: “L’ingresso di questo nuovo provider rappresenta un passo importante nell’espansione del nostro portafoglio titoli, permettendoci di portare l’innovazione a livelli ancora più alti. I giochi esclusivi offrono una grafica straordinaria e meccaniche di gioco coinvolgenti, mentre la funzionalità Burst Mode garantisce ai nostri utenti un’esperienza di gameplay adrenalinica e senza precedenti.”

StarCasinò continua così a distinguersi grazie alla sua dedizione all’innovazione e alla qualità dell’intrattenimento: questo nuovo capitolo con Slotmill rappresenta un ulteriore passo avanti per concludere al meglio il 2024!

