Nuova Zelanda. Il governo intende adottare nuove misure per regolamentare i casinò online

La Nuova Zelanda sta valutando nuove misure per proteggere il pubblico più giovane dai danni del gioco d’azzardo. A tal fine, i legislatori hanno in programma di limitare il numero complessivo di licenze iGaming, richiedere ai licenziatari di istituire un sistema di verifica dell’età e vietare le pubblicità sul gioco d’azzardo che potrebbero attrarre i bambini.

Le nuove misure vengono presentate nel corso dell’iter in cui la Nuova Zelanda tenta di introdurre il gioco d’azzardo online legale entro il 2026. I legislatori ritengono che un quadro giuridico avvantaggerebbe il mercato limitando l’influenza delle società prevalenti del mercato nero e generando significativi benefici fiscali. I legislatori, tuttavia, sono anche preoccupati per i tassi di gioco problematico del paese e per la potenziale esposizione dei bambini ai contenuti di gioco d’azzardo. Per questo motivo, sono state proposte diverse misure per garantire che l’iGaming legale non danneggi il pubblico più vulnerabile. Le proposte, come accennato, includono la riduzione di licenze di gioco online a 15, requisiti di verifica dell’età e un divieto di pubblicità che potrebbero attrarre i bambini. Le norme, destinate ad entrare in vigore all’inizio del 2026, prevedono sanzioni fino a 5 milioni di dollari neozelandesi (3 milioni di dollari) in caso di inosservanza, secondo il ministro degli Interni Brooke van Velden.

“Il mio obiettivo non è aumentare la quantità di gioco d’azzardo che avviene online, ma consentire ai neozelandesi che desiderano giocare nei casinò online, di farlo in modo più sicuro di quanto non possano fare oggi”, ha affermato van Velden.

“Attualmente, i neozelandesi possono e giocano d’azzardo su migliaia di siti Web di gioco offshore. Introducendo un sistema normativo, la mia intenzione è di indirizzare i clienti verso un massimo di 15 operatori autorizzati”.

Gli operatori autorizzati saranno tenuti a mantenere “sistemi di verifica dell’età accettabili”, ha aggiunto. Van Velden ha anche evidenziato i piani per sviluppare ulteriori regole sulla pubblicità, la protezione dei consumatori e la riduzione al minimo dei danni sulla base dell’attuale Gambling Act della Nuova Zelanda, che consentirà ai regolatori “flessibilità per adattare le normative ove necessario”.

“Non vedo l’ora di presentare il disegno di legge in Parlamento l’anno prossimo e di ascoltare il feedback del pubblico durante la fase della commissione ristretta”, ha concluso van Velden.

Il governo ha delineato per la prima volta i piani per un quadro normativo in materia di licenze a luglio, specificando che gli operatori autorizzati potevano offrire solo giochi da casinò online (non scommesse sportive o prodotti della lotteria) e dovevano garantire un’età minima dei giocatori di 18 anni.

