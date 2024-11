Nuova partnership tra Octavian e Flutter

Octavian Group, leader nell’innovazione nel settore del Gaming, è lieto di annunciare una partnership strategica con il Gruppo Flutter, colosso globale del gaming e delle scommesse online, noto per i suoi marchi di punta come PokerStars, Betfair, Paddy Power, Fan Duel e molti altri. Questa collaborazione introdurrà le slot online di Octavian, inclusa la rinomata serie DreamSet, oltre che la piattaforma di aggregazione HubCasino, per arricchire ulteriormente l’offerta di giochi del gruppo Flutter, a partire dal brand Betfair nel mercato italiano.

Espansione con contenuti esclusivi

La fase iniziale di questa collaborazione vedrà il lancio dei giochi di slot DreamSet di Octavian e della piattaforma di aggregazione HubCasino su Betfair.it, uno dei siti di gaming online più popolari in Italia. HubCasino, sviluppato da Octavian Lab, integrando i contenuti di oltre 75 fornitori di giochi tra i migliori del mercato, permetterà a Betfair di ampliare la propria offerta in modo efficace attraverso un’unica integrazione. Dopo il lancio in Italia, la collaborazione sarà estesa ad altri mercati e ad altri marchi all’interno della vasta rete del Gruppo Flutter.

Un traguardo per la crescita di Octavian Group

Questa partnership rappresenta un traguardo significativo per il gruppo Octavian, che sfrutta le proprie capacità di sviluppo interno per raggiungere un pubblico internazionale sempre più ampio. Collaborando con uno dei nomi più rispettati del settore, Octavian riafferma il proprio impegno a fornire prodotti e servizi innovativi e di alta qualità.

Simone Pachera, Amministratore Delegato di Octavian, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Flutter per portare i nostri giochi DreamSet e la piattaforma HubCasino su Betfair.it. Questo accordo rappresenta una forte sinergia tra la nostra capacità di innovazione tecnologica e la vasta copertura di Flutter in tutto il mondo. Insieme, stiamo gettando le basi per una sfidante espansione in nuovi territori, continuando a concentrarci sulla qualità dei giochi e sulla soddisfazione dei giocatori.”

Impegno per il gioco responsabile

Sia Octavian che Flutter sono impegnati a promuovere politiche di gioco responsabile, garantendo un ambiente sicuro e piacevole per tutti i giocatori. Questa partnership si basa su una visione condivisa che mette al centro il benessere dei giocatori e il rispetto dei più alti standard di integrità nel settore del gaming.

PressGiochi