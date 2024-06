Nuova avventura nel Far West per StarCasinò

StarCasinò presenta il lancio di Pirots 3, uno dei giochi più attesi nel panorama delle slot, realizzato da Elk Studios. Dal 11 giugno fino alle ore 23.59 del 24 giugno infatti Pirots 3 sarà disponibile in esclusiva italiana sulla piattaforma, mossa che dimostra ancora una volta l’impegno del brand a offrire sempre ai giocatori titoli unici e inediti.

In questa nuova avventura, i giocatori saranno trasportati nel Far West, reinterpretato in chiave moderna, dove incontreranno banditi pennuti e simboli esplosivi. Pirots 3 introduce una serie di nuove funzionalità rispetto ai precedenti giochi della serie, promettendo un’esperienza dinamica e coinvolgente. Dal punto di vista tecnico, la slot si sviluppa su una griglia di 6 rulli e 7 righe, che si espande durante il gioco per offrire maggiori opportunità di vincita; diversamente dalle slot tradizionali, il gioco non utilizza linee di pagamento predefinite. Pirots 3 impiega infatti un sistema innovativo di raccolta dei simboli tramite uccelli colorati per collezionare le gemme corrispondenti: questa meccanica unica crea un gameplay imprevedibile, dove ogni spin può portare a combinazioni sorprendenti e ricompense significative.

“Pirots 3 è il gioco più ricco di azione della serie: i nostri eroi si avventurano nel selvaggio West, sfidando banditi e combattendo contro scorpioni mentre saccheggiano la città e il suo treno pieno di tesori. I giocatori riconosceranno gli elementi classici di Pirots insieme a nuove ed entusiasmanti caratteristiche”, spiega Fredrik Lindberg, Product Owner Pirots 3 da ELK Studios.

Gli utenti inoltre possono decidere di puntare da un minimo di 0,20 euro fino a un massimo di 100 euro per spin, con una frequenza di colpo vincente del 25,2% e con una vincita massima di 10.000 volte la puntata, caratteristica che attirerà sicuramente i cacciatori di jackpot.

“Ci impegniamo costantemente a stringere accordi con i migliori provider nel settore dell’iGaming per garantire ai nostri clienti le migliori slot in esclusiva” afferma Stefano Tino, Managing Director Italia. “Siamo sempre alla ricerca di partnership strategiche che ci permettano di avere a disposizione nuovi titoli esclusivi da offrire ai nostri utenti.”

Amedeo Aiello, Key Account Manager di ELK Studios: “ELK Studios lancia la slot piú divertente di sempre: Pirots 3 arriva sul mercato Italiano, dopo gli strepitosi successi di Pirots e Pirots 2! Un’avventura senza limiti nel Far West dove i pappagalli duellano tra di loro e con il bandito, scoprono nuove features e vanno alla cattura di sacchi pieni di denaro.”

Non perdete l’occasione di provare in esclusiva su StarCasinò Pirots 3, il nuovo capolavoro di Elk Studios!

PressGiochi