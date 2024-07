Novomatic Italia: prosegue la collaborazione Campus di BigRock Institute of Magic Technologies

“Continuano gli eventi presso il Campus di BigRock Institute of Magic Technologies! Questa volta con un doppio appuntamento! Prima, abbiamo avuto modo di conoscere gli studenti e le studentesse dei

“Continuano gli eventi presso il Campus di BigRock Institute of Magic Technologies! Questa volta con un doppio appuntamento! Prima, abbiamo avuto modo di conoscere gli studenti e le studentesse dei Master di marzo 2024, che si sono cimentati/e in un progetto Gaming Country presentato successivamente nella sala Cinema del Campus.

Successivamente, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare i RED, alunni dei Master precedenti che, grazie al loro merito, stanno seguendo un ulteriore percorso di specializzazione. Abbiamo condiviso con loro come tecnologia, innovazione e gioco siano il cuore della nostra strategia di business e di employer branding”.

E’ quanto scrive Novomatic Italia.

NOVOMATIC Italia crede fortemente nel valore di una partnership duratura con Istituti d’eccellenza come BigRock. Questa collaborazione ci permette di continuare ad innovare e conoscere i futuri professionisti nel settore delle tecnologie del gioco.

Se, volete approfondire tutte le iniziative dello scorso anno, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro report ESG https://qrco.de/ESG023

