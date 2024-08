Nasce un laser tag in una base aerea americana

L’attesissima struttura per il laser tag, “The Last Stand Laser Tag”, ha aperto ufficialmente i battenti il 16 agosto alla base aerea della US Air Force Maxwell-Gunter Annex, vicino Montgomery

L’attesissima struttura per il laser tag, “The Last Stand Laser Tag”, ha aperto ufficialmente i battenti il 16 agosto alla base aerea della US Air Force Maxwell-Gunter Annex, vicino Montgomery in Alabama.

La struttura è stata creata per offrire un nuovo ed entusiasmante modo per gli aviatori e le loro famiglie di socializzare, risollevare il morale e impegnarsi in attività di team building.

“L’apertura della nostra nuova struttura per il laser tag rappresenta una pietra miliare significativa qui alla Gunter Annex e un altro passo avanti nel fornire nuove piattaforme di resilienza per gli aviatori e le loro famiglie”, ha affermato il maggiore Kevin Slaughter Jr., comandante del 42nd Force Support Squadron. “In un’epoca di competizione tra grandi potenze, non si tratta solo del gioco in sé, ma di creare rapporti più stretti con i nostri amici, famiglie e colleghi mentre ci prepariamo militarmente”.

Il team che ha lavorato sul progetto è riuscito a creare un’esperienza realistica a tema post-apocalittico, riciclando i materiali della base in modo innovativo. Ad esempio, le strutture in legno sono state realizzate con mobili recuperati da precedenti aggiornamenti degli alloggi dell’Air Force e l’impianto audio e altri materiali sono stati estratti da tutta la base.

Pertanto, il livello di dettaglio e immersione è elevatissimo, non solo grazie all’ambiente ma anche attrezzature all’avanguardia, tra cui pistole laser avanzate, e una grande varietà di modalità di gioco.

Pressgiochi