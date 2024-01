Milleproroghe: il M5S chiede di sopprimere la quarta estrazione settimanale di Lotto e Superenalotto

Tra gli emendamenti approdati oggi alla Camera al decreto milleproroghe il Movimento 5 stelle con una proposta a firma degli onorevoli Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci ed altri chiede di sopprimere la proposta normativa che prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, già istituite, per il solo anno 2023, ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, continuino a svolgersi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2023, per tutto il 2024.

Nel corso del mese di gennaio, tramite determine direttoriali di ADM la quarta estrazione aggiuntiva è già stata introdotta sia per il Lotto che per il Superenalotto e il sottosegretario all’economia Federico Freni ha anche avuto modo di intervenire in commissione sulla proposta parlando dei numeri prodotti dai rispettivi giochi nel corso del 2023.

PressGiochi