Freni (Mef): “Estrazione aggiuntiva, da Lotto maggiori entrate erariali per 14 mln di euro, il Superenalotto non registra maggiori entrate”

Non è possibile determinare la destinazione delle specifiche risorse aggiuntive derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto, una volta che queste siano confluite nel Fondo per le emergenze nazionali, le cui risorse sono complessivamente ripartite.

Lo ha dichiarato il sottosegretario all’economia Federico Freni rispondendo all’interrogazione del Pd che chiedeva una relazione relativa alle risorse reperite per l’anno 2023 dalle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto e, per quanto di competenza, un’indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse suddivisa per le linee di intervento.

“L’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, istituisce per il 2023 estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna afferma Freni nella risposta -. Viene quindi rilevato che tali estrazioni straordinarie sono state, da ultimo, prorogate all’anno 2024, destinando le maggiori risorse al Fondo per le emergenze nazionali senza vincoli a favore del finanziamento delle regioni colpite dagli eventi alluvionali. Gli Onorevoli interroganti osservano, altresì, come, anziché aumentare l’incidenza della tassazione sul gioco, venga incrementato il numero di giocate, danneggiando soprattutto i giocatori fragili.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se (si) intenda fornire una relazione relativa alle risorse reperite per l’anno 2023 dalle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto e, per quanto di competenza, una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse suddivisa per le linee di intervento».

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha disposto che «Nell’anno 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto».

In attuazione di quanto stabilito dalla norma in parola, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha introdotto, a decorrere dal 7 luglio 2023 e fino al 29 dicembre 2023, una estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», da espletarsi nella giornata di venerdì.

In linea con la ratio della norma, l’Agenzia ha provveduto a quantificare le maggiori entrate erariali derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive dei giochi sopra indicati, relativamente al semestre luglio/dicembre 2023, per il conseguente puntuale riversamento delle stesse al Fondo per le emergenze nazionali.

A tal fine, sono stati rapportati i dati (raccolta totale di gioco e conseguenti entrate erariali) riferentisi ai due semestri gennaio/giugno 2023 e luglio/dicembre 2023. Per gli ultimi due mesi del 2023 si tratta di dati ancora provvisori.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della introduzione dell’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, ammontano a euro 14.243.476.

Va segnalato, al riguardo, che, sebbene nel semestre luglio/dicembre 2023 si sia registrata una maggiore raccolta totale di gioco pari a circa 114,5 milioni di euro, il conseguente utile erariale ha risentito delle maggiori vincite verificatesi al gioco del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto.

Per quanto riguarda, invece, il gioco del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», non si sono registrate maggiori entrate erariali, a seguito della introduzione dell’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, in quanto nel semestre luglio/dicembre 2023 la raccolta di gioco è diminuita di circa 80.950.000 euro e la relativa entrata erariale si è ridotta di circa 25.499.000 euro rispetto al semestre precedente.

Ciò si è determinato in quanto sia la raccolta che l’entrata erariale hanno risentito degli effetti derivanti dalla vincita dei quattro jackpot realizzati eccezionalmente nell’anno 2023, a cui, di regola, consegue una naturale contrazione della raccolta di gioco.

Con il citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «disposizioni urgenti in materia di termini normativi» è stato stabilito, all’articolo l’articolo 3, comma 7, che «Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

L’Agenzia ha provveduto a dare immediata attuazione alla disposizione di legge con determinazioni direttoriali del 2 gennaio 2024 in cui viene prevista, anche per l’anno 2024, l’effettuazione di una estrazione settimanale aggiuntiva del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», e del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, da espletarsi nella giornata di venerdì.

In relazione ai dati disponibili, si osserva che, per le caratteristiche loro proprie, i giochi in questione non presentano ripetitività e istantaneità tali da favorire possibili fenomeni di dipendenza e ciò è confermato dalla circostanza che con l’introduzione della quarta estrazione la raccolta non è aumentata proporzionalmente ma anzi si è mantenuta su differenziali molto contenuti. Nei periodi in esame, inoltre, vi è stato un elevato incremento delle vincite per cui l’entrata erariale aggiuntiva non è aumentata in modo rilevante, anzi per il Superenalotto si è addirittura ridotta a causa dell’inaspettata vincita di ben quattro jackpot in una breve distanza di tempo che ha ridotto la raccolta di gioco.

Con riferimento, in ultimo, alla richiesta degli Interroganti di fornire una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse, suddivisa per linee di intervento, si fa presente che il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, che al termine di ciascun anno finanziario, in apposito allegato, è tenuto a evidenziare gli utilizzi delle risorse confluite nel Fondo medesimo (articolo 44 decreto legislativo n. 1 del 2018)”.

