Match fixing: IBIA sigla partnership con Infront

Infront è diventata membro associato della International Betting Integrity Association (IBIA), la più grande organizzazione al mondo per il monitoraggio dell’integrità nelle scommesse per operatori privati. Questa partnership sottolinea l’impegno di Infront per l’integrità delle scommesse, la condivisione delle informazioni e la cooperazione, allineandosi con oltre 50 aziende e 125 marchi leader nel settore delle scommesse sportive.

Con l’espansione del portafoglio scommesse di Infront, l’azienda prevede di offrire oltre 70.000 eventi annuali a partire dal 2025, inclusa una nuova partnership sui dati con l’ITF.

La collaborazione con IBIA fornirà a Infront una robusta piattaforma di consegna dati, essenziale per offrire prodotti a bassa latenza ai bookmaker e rafforzare i servizi di integrità per oltre 40 titolari di diritti.

Chris Catling, Head of Infront Bettor, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Entrare a far parte di questa rete globale prestigiosa ci consente di rilevare e affrontare rapidamente schemi di scommesse sospetti. Questo rafforza i nostri sforzi di conformità e offre una piattaforma per collaborare su politiche che promuovono un ambiente di scommesse più sicuro e equo. Essendo un nuovo attore in questo settore, allinearsi con IBIA dimostra il nostro impegno per la trasparenza e l’integrità, valori fondamentali di Infront.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha accolto Infront nell’organizzazione, sottolineando il suo ruolo nel migliorare l’integrità delle scommesse sportive. “Infront è destinata a fornire prodotti significativi nel tennis e la nostra partnership contribuirà a garantire i più elevati standard di integrità, proteggendo gli sport dalla corruzione,” ha dichiarato.

L’appartenenza a IBIA offre l’accesso a una rete di monitoraggio globale progettata per identificare attività di scommesse sospette e fornisce indicazioni per la conformità alle normative in evoluzione. Consente inoltre a Infront di collaborare con regolatori, organizzazioni sportive e altri operatori, promuovendo un ambiente di cooperazione nell’industria. Le partnership di IBIA con importanti federazioni sportive come FIFA, UEFA e IOC rafforzano ulteriormente gli sforzi contro la corruzione.

In quanto organizzazione senza scopo di lucro, IBIA si concentra esclusivamente sulla protezione dei mercati di scommesse sportive regolamentate dalla manipolazione delle partite, senza conflitti di interesse commerciali. La sua rete di monitoraggio globale è uno strumento fondamentale anti-corruzione, in grado di rilevare e segnalare efficacemente attività sospette nei mercati di scommesse regolamentate.

Nel suo rapporto del secondo trimestre, IBIA ha evidenziato 90 avvisi, che hanno contribuito alle indagini e alla sanzione di 21 club, giocatori e funzionari nel 2023. Con un fatturato da scommesse superiore ai 300 miliardi di dollari all’anno, i membri di IBIA rappresentano circa il 50% del mercato globale delle scommesse sportive regolamentate.

