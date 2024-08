MARE BALTICUM Gaming & TECH Summit 2025: La Sinfonia dell’Innovazione prende il centro della scena a Vilnius

HIPTHER, l’organizzatore di conferenze rinomate nei settori del Gaming e della Tecnologia e il marchio principale di GameTech media, è entusiasta di annunciare le date per il MARE BALTICUM Gaming & TECH Summit 2025. Segnate sul calendario il 27-28 maggio 2025, poiché l’evento prenderà il centro della scena presso l’esclusivo Radisson Blu Hotel Lietuva a Vilnius!

In questa edizione del MARE BALTICUM Gaming & TECH Summit, la “Sinfonia dell’Innovazione” risuonerà nelle regioni baltiche e nordiche. Questo summit continua la sua eredità come principale incontro in stile boutique della regione per i leader nei settori della tecnologia, del gaming e oltre.

Dalla sua nascita nel 2018, il MARE BALTICUM Summit è stato in prima linea nella trasformazione dell’industria, offrendo una piattaforma unica per dirigenti di alto livello, specialisti della conformità e leader governativi per incontrarsi, condividere intuizioni e promuovere partnership strategiche. Il tema di quest’anno, “La Sinfonia dell’Innovazione”, cattura perfettamente l’essenza dell’evento – una fusione armoniosa di tradizione e innovazioni all’avanguardia in diversi settori.

I partecipanti potranno aspettarsi un’esperienza immersiva, esplorando l’integrazione fluida di industrie come iGaming, Fintech, Blockchain, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale e Aumentata, FashionTech, Mobilità, Cambiamento Climatico ed EdTech. Il summit promette di essere un terreno fertile per lo scambio di idee, iniziative collaborative e un’immersione profonda nelle tendenze che stanno plasmando il futuro di questi settori.

Punti salienti del Summit:

Opportunità di Networking senza paragoni: Connettiti con decisori e influencer di alto livello da tutto il mondo in un ambiente intimo e in stile boutique.

Connettiti con decisori e influencer di alto livello da tutto il mondo in un ambiente intimo e in stile boutique. Keynote e Pannelli informativi: Impara dagli esperti del settore che guidano discussioni approfondite sulle ultime innovazioni, sfide e opportunità nei settori del gaming e della tecnologia.

Impara dagli esperti del settore che guidano discussioni approfondite sulle ultime innovazioni, sfide e opportunità nei settori del gaming e della tecnologia. Una fusione armoniosa di industrie: Scopri come campi diversi si uniscono per guidare soluzioni innovative e creare nuove opportunità di crescita!

Zoltan Tuendik, Capo del Business e Co-Fondatore di HIPTHER, ha dichiarato riguardo all’edizione 2025 del MARE BALTICUM: “Tornare a Vilnius per la terza volta è come tornare in un luogo dove l’innovazione incontra la tradizione, dove ogni strada riecheggia ricordi di conversazioni passate che hanno plasmato nuove idee. C’è qualcosa di speciale in questa città – il suo calore, il suo spirito, la sua capacità di ospitare menti brillanti da tutto il mondo. Sono entusiasta di camminare di nuovo per queste strade, sapendo che questa volta, la ‘Sinfonia dell’Innovazione’ suonerà più forte e in modo più armonioso che mai. Ogni volta che torniamo, non visitiamo semplicemente Vilnius – costruiamo sulla sua eredità, creando nuove storie e connessioni che spingono avanti la nostra industria.”

Ogni anno, il MARE BALTICUM Summit celebra e onora una capitale baltica, e nel 2025, vi invitiamo a vivere questo evento trasformativo nella splendida Lituania mentre la primavera infonde nuova vita alla città. Il MARE BALTICUM Gaming & TECH Summit è più di una semplice conferenza – è un forum vitale per plasmare il futuro della tecnologia e dell’innovazione.

