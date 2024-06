Macao: la nuova legge sulla lotta ai crimini legati al gioco d’azzardo illegale esclude lo scambio illecito di denaro

Secondo i media locali, la nuova legge di Macao contro i crimini legati al gioco d’azzardo illegale non includerà disposizioni specifiche per lo scambio illegale di denaro. Tuttavia, il governo

Secondo i media locali, la nuova legge di Macao contro i crimini legati al gioco d’azzardo illegale non includerà disposizioni specifiche per lo scambio illegale di denaro. Tuttavia, il governo non ha escluso di criminalizzare queste attività in futuro, valutando altre opzioni. Il progetto di legge, che sostituirà la legge sul gioco d’azzardo illegale attuale (legge 8/96/m), è attualmente in revisione presso l’Assemblea Legislativa (AL).

Chan Chak Mo, capo del secondo comitato permanente dell’Assemblea Legislativa di Macao, ha dichiarato giovedì, dopo una riunione di revisione del disegno di legge, che il governo di Macao prende sul serio la questione dello scambio illegale di denaro, anche se la legislazione proposta non lo affronta direttamente. Ha sottolineato che le attività illegali di scambio di denaro nei casinò e nelle strutture turistiche circostanti hanno influenzato negativamente lo sviluppo dell’industria del gioco, l’economia e la società nel suo complesso.

Pertanto, il governo resta aperto all’idea di criminalizzare queste attività e sta valutando l’attuazione di sanzioni come il divieto d’ingresso come potenziale soluzione, ha affermato Chan Chak Mo. All’inizio di questo mese, il Ministero cinese della Pubblica Sicurezza ha esortato le forze di sicurezza a Macao e nel continente a intervenire. rafforzare la cooperazione per reprimere le attività illegali di cambio valuta nella RAS di Macao, come riportato da Macau Business.

I cosiddetti “cambiavalute”, solitamente situati intorno ai casinò della città, sono stati identificati come un canale chiave per spostare fondi attraverso diverse giurisdizioni, in particolare tra la Cina continentale e Macao.

Spinte da enormi profitti, le dimensioni delle “bande di cambio valuta” che forniscono illegalmente grandi quantità di servizi di cambio contanti e prestiti ad alto interesse a Macao si sono espanse rapidamente, hanno affermato le autorità continentali, aggiungendo di aver innescato altre attività illegali come risse, frodi , furti e contrabbando, colpendo gravemente l’ordine sociale e la stabilità locale.

Alla fine del 2023, il segretario alla sicurezza di Macao, Wong Sio Chak, aveva già indicato l’intenzione del governo della RAS di criminalizzare lo scambio illecito di denaro. Va notato che il primo trimestre dell’anno ha visto un aumento delle attività illecite, addirittura superiore al livello comparabile del 2019 pre-pandemia.

