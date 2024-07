Macao, atteso un calo del GGR nel settore del gioco d’azzardo a causa delle attività di cambio valuta

Si prevede che la crescita dell’EBITDA del settore del gioco a Macao rallenterà nei mesi di giugno e luglio a causa della repressione delle attività di cambio valuta da parte della Cina continentale, secondo quanto riportato dalla società di brokeraggio Morgan Stanley.

Gli analisti hanno riferito che il secondo trimestre potrebbe registrare la prima crescita negativa trimestre su trimestre sia nel reddito lordo di gioco (GGR) del settore di massa sia nell’EBITDA aziendale dalla riapertura post-COVID-19.

Le previsioni indicano un calo del 2% nel GGR, raggiungendo il 113% del livello del 2019. L’EBITDA aziendale è previsto diminuire del 7% trimestre su trimestre, raggiungendo l’80% del livello pre-pandemico.

Per l’intero anno 2024, gli analisti hanno notato che è necessaria una crescita del 5% dell’EBITDA nella seconda metà dell’anno per raggiungere il pareggio annuale. Tuttavia, la repressione sul cambio valuta dovrebbe causare un rallentamento nei mesi di giugno e luglio. Le condizioni macroeconomiche più deboli, il consumo e le vendite al dettaglio in Cina potrebbero continuare a influenzare il mercato di Macao nel terzo trimestre.

A giugno, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha chiesto una maggiore cooperazione tra le forze di sicurezza di Macao e della Cina continentale per combattere le operazioni illegali di cambio valuta. Questi “cambiavalute”, particolarmente attivi intorno ai casinò della città, facilitano il movimento di fondi tra la Cina continentale e Macao.

Gli analisti prevedono anche un impatto negativo sui risultati del quarto trimestre a causa della prevista visita del Presidente cinese Xi Jinping, che dovrebbe visitare Macao entro la fine dell’anno per celebrare il 25º anniversario del suo ritorno alla Cina.

