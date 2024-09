Luca Squeri (FI): “Ruolo della politica strategico per tutelare gli interessi in ballo nel settore del gioco”

“La politica deve ragionare in maniera responsabile sui quattro pilastri che devono guidare il gioco. Lo stato deve dare regole ma ha la convenienza affinché il settore vada avanti, poi ci sono gli esercenti che hanno i loro interessi. Ma dobbiamo fare in modo che questi due soggetti diano la prevalenza agli interessi di un terzo soggetto, il consumatore. Qui l’attenzione deve essere massima. La politica svolge un ruolo fondamentale. Dobbiamo impegnarci a fare in modo che il sistema sia in equilibrio e tenga conto delle esigenze in campo”.

Lo ha dichiarato Luca Squeri di FI intervenendo al Forum Acadi a Roma.

PressGiochi