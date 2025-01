Lotto: Roma protagonista del concorso con una vincita da 64mila euro

Il concorso del Lotto del 9 gennaio vede sul podio Roma che esulta per i 64.000 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna sulla ruota della capitale, i numeri fortunati 9- 18- 28- 31- 43- 50.

In Campania si registra una doppia vincita: Ariano Irpino, in provincia di Avellino, festeggia i 23.750 euro, a Montesarchio, in provincia di Benevento, la vincita da incassare ammonta a 13.750 euro, per entrambe grazie a tre ambi ed un terno giocati sulla ruota partenopea.

Anche Pescara sul podio delle vincite piu’ importanti con tre ambi ed un terno da 20.561 euro, a premiare il fortunato giocatore la ruota di Bari.

Tra i numeri ritardatari il 66 sulla ruota Nazionale, assente ormai da 122 estrazioni, l’11 di Bari e il 19 sulla ruota di Cagliari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di oltre 33,2 milioni da inizio anno.

PressGiochi