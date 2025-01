Lotto: premiato Leverano (LE) con una vincita da oltre 23mila euro

Il concorso del Lotto di martedì 14 gennaio ha regalato la vincita più alta a Leverano, in provincia di Lecce, con un premio di 23.760 euro ottenuto grazie a tre

Il concorso del Lotto di martedì 14 gennaio ha regalato la vincita più alta a Leverano, in provincia di Lecce, con un premio di 23.760 euro ottenuto grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Bari. In Puglia si registra anche un’altra importante vincita a Bari: un ambo del valore di 10.796 euro, anch’esso giocato sulla ruota di Bari.

La fortuna premia anche la Lombardia, dove a Milano sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno. A Desio, in provincia di Monza e Brianza, un giocatore ha incassato un premio di 21.500 euro.

Il Lazio non è da meno: Roma festeggia una vincita di 19.500 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale. A Fiano Romano, sempre in provincia di Roma, è stato realizzato un terno secco del valore di 18.000 euro, mentre a Cerveteri un ambo ha fruttato 12.500 euro.

Tra i numeri ritardatari spiccano il 66 sulla ruota Nazionale, assente da ben 125 estrazioni, il 19 sulla ruota di Cagliari e il 51 su quella di Roma.

In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un valore complessivo di 5 milioni di euro, portando il totale dei premi erogati dall’inizio dell’anno a oltre 49 milioni di euro.

