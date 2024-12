Lotto: la Valle d’Aosta festeggia il premio piu’ alto del concorso

Nel concorso del Lotto di giovedì, 12 dicembre, la fortuna bacia la Valle d’Aosta: a Pontey si festeggiano 32.608 euro vinti con il Simbolotto, grazie alla combinazione vincente di cinque simboli su 45 disponibili.

Anche la Campania sorride: a Napoli, un terno porta in dote 13.500 euro, mentre ad Auletta, in provincia di Salerno, è stato assegnato un premio di 5.000 euro.

La fortuna non si è fermata qui: a Cartoceto, in provincia di Pesaro e Urbino, sono stati vinti 12.651 euro grazie a una combinazione di sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Venezia. L’Emilia Romagna, infine, festeggia due vincite: 9.500 euro a San Giovanni in Marigliano, in provincia di Rimini e oltre 5.000 euro a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia.

In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 4,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a ben 1,2 miliardi di euro.

PressGiochi