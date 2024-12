Lotto: in Veneto si festeggiano premi per oltre 45mila euro

Nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 19 dicembre, la fortuna ha sorriso al Veneto, con vincite complessive per oltre 45.000 euro. La più alta è stata registrata a Vicenza, dove sono stati centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 26.175 euro. Seguono i 9.750 euro vinti a Roncade, in provincia di Treviso, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota veneta, e i 9.500 euro conquistati a Quero Vas, in provincia di Belluno.

Anche la Lombardia festeggia: a Bolgare, in provincia di Bergamo, sono stati assegnati 11.033 euro con un ambo, grazie a una giocata Oro sulla ruota Nazionale. A Busto Arsizio, in provincia di Varese, il premio raggiunge i 9.750 euro, ottenuti con tre ambi e un terno sulla ruota di Bari.

Da segnalare inoltre il premio di Crevacuore, in provincia di Biella, dove sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Bari.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 7,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a ben 1,2 miliardi di euro.

