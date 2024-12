Lotto: in Lombardia vinti oltre 113mila euro

L’estrazione del Lotto del 10 dicembre ha portato fortuna ad Assago (MI), dove sono stati vinti tre premi: uno da 54.000 euro e due da 20.000 euro, tutti ottenuti grazie alla stessa combinazione di numeri giocati sulla ruota di Cagliari.

Festeggia anche Milano, con tre ambi e un terno che hanno fruttato un totale di 9.250 euro, mentre Travagliato (BS) è stato premiato con 10.258 euro.

In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 3,9 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a ben 1,2 miliardi di euro.

PressGiochi